El plan de pagos personalizado impide modificar la fecha de cobro del IBI

Los contribuyentes acogidos al plan personalizado de pagos (PPP) no se podrán beneficiar del retraso en un mes en la puesta al cobro del segundo plazo del IBI. Aunque el equipo de gobierno ha retrasado hasta el 18 de noviembre el abono de los recibos domiciliados, el aplazamiento no afectará a los lorquinos sujetos al PPP, que empezaron a pagarlo el 1 de octubre, ya que el calendario fiscal de emisión de recibos fijado por el anterior gabinete del PP no se puede modificar.

El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, señaló que el recibo ya ha empezado a emitirse de manera fraccionada con la parte prorrateada que le corresponde del 50% del IBI y que se cargará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, ya que el plan de pagos es anual, se va cargando progresivamente a lo largo de todo el año y no es prorrogable.

El Ayuntamiento sigue confiando en la posibilidad de que el nuevo Gobierno que salga elegido tras las generales apruebe la bonificación del IBI.