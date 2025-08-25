Piden refugios climáticos para combatir el calor en Lorca El PSOE vuelve a proponer alternativas similares a las de otros municipios ante situaciones de calor extremo

Gloria Piñero Lunes, 25 de agosto 2025, 16:17 Comenta Compartir

Ante los episodios de calor extremo cada vez más frecuentes en España, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, volvió a reclamar la creación de una red de refugios climáticos en el municipio. «Mientras ciudades como Murcia cuentan con 91 refugios, nosotros seguimos sin disponer de ninguno, a pesar de sufrir cada verano temperaturas extremas», aseveró.

Casalduero explicó que «los refugios climáticos son una manera eficaz de paliar las elevadas temperaturas en puntos clave de muchas ciudades como respuesta al cambio climático y a las altas temperaturas». Asimismo, añadió que «Lorca es una de las ciudades más afectadas por las altas temperaturas, por lo que es necesario crear respuestas a estas situaciones climáticas al garantizar espacios seguros y accesibles donde vecinos y visitantes puedan refugiarse en los días más calurosos».

Según la edil, podría conseguirse mediante inversiones ya en marcha, como el proyecto europeo 'LIFE ReHABITA', dotado con casi dos millones de euros. «Este proyecto contempla acciones de adaptación al cambio climático, así que es momento de aprovechar la inversión», contó.

Una actuación adecuada para Casalduero sería identificar las islas de calor urbano, zonas densamente pobladas, asfaltadas y con poca vegetación, para priorizar en ellas la creación de refugios. «Estos refugios pueden ser tanto de interior, como bibliotecas, museos o centros sociales climatizados, como de exterior, en parques, jardines y espacios arbolados con fuentes y sombra natural».

Según el Ayuntamiento de Murcia, la capital y sus pedanías cuentan con una Red de Refugios Climáticos que incluye cerca de 50 espacios entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales accesibles con temperatura confortable y que ofrecen descanso y seguridad frente a episodios meteorológicos extremos.

Están dirigidos a la población en general, pero especialmente a la perteneciente a grupos vulnerables, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas y personas sin hogar.