El Open Regional Junior de Squash congrega a 131 menores en el CD Felipe VI en el 25º aniversario del Club Squash Lorca La prueba de hoy es la antesala de la competición nacional del próximo fin de semana que contará con grandes jugadores del ranking español

El C.D. Felipe VI ha sido escenario hoy del Open Regional de Squash Junior incluido en la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín y organizado por el Club Squash Lorca, que este año conmemora su vigésimo quinto aniversario. Un total de 131 menores, 18 niños y 13 niñas, de las categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 21 mixto, se han sumado a esta cita anual con esta disciplina deportiva que sigue ganando aficionados. «El squash local sigue creciendo. Comenzamos con nuestra escuela hace cuatro años con muy pocos alumnos y ya hemos superado la veintena. A nivel regional, también se están creando nuevas escuelas, como la que ha iniciado su andadura en Murcia. Es cierto que somos un deporte monoritario, pero poco a poco vamos contando con más gente que lo practica», ha explicado el responsable de la prueba y del club organizador, José Gallardo.

Sobre la labor de las escuelas, Gallardo ha apuntado que «antes de poner a los menores a jugar un partido como tal, intentamos siempre que se diviertan primero, que tomen contacto con la pista, con los movimientos, los reflejos. Ya después, a medida que van progresando, se les va formando en la técnica para que traten de adquirir el gesto y así ganar en habilidad con la raqueta y también con el momento preciso en el que hay que golpear. Nuestro objetivo es que les guste este deporte y que quieran venir a practicarlo libremente y con ganas».

Con motivo de su vigésimo quinto aniversario, el Club Squash Lorca celebrará el próximo fin de semana una edición especial de su tradicional open nacional de los JDG. Lo harán en colaboración con la Federación Española de Squash y la Concejalía de Deportes con la presencia de 35 jugadores, 29 hombres y 6 mujeres, procedentes de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Entre los participantes se encuentran algunos de los mejores del ranking nacional, como el andaluz Javier Martín o el gallego Pablo Damaso que, sin estar en ranking, se postula como favorito para alzar el trofeo final. Además, el club lorquino, aprovechando la estancia de Damaso en Lorca, ha organizado un clinic para el domingo 21 de septiembre dirigido a todos los aficionados que deseen participar. En esta edición, además de las medallas conmemorativas con las que se obsequia a los tres primeros clasificados cada año, el Club Squash Lorca han establecido premios económicos por valor de 600 euros.

Los enfrentamientos en las diferentes categorías han comenzado a las nueve de la mañana y han concluido con la entrega de medallas. Los ganadores, por tramos de edad, han sido:

Sub-9 Femenino

1- Irene Pearson (Murcia)

2- Marina Gallardo (Lorca)

Sub-9 masculino

1- Adrián Aledo (Lorca)

2- Richard Minuto (San Pedro)

Sub-11 masculino

1- Hugo Alcaraz (Lorca)

2- Juan Antonio Navarro (Lorca)

3- Mario Martínez (Lorca)

Sub-13 Femenino

1- Candela (San Pedro)

2- Katerina Minuto (San Pedro)

3- Yanira Pearson (Murcia)

Sub-13 masculino

1- Álvaro Sicilia (Lorca)

2- José Manchón (Lorca)

3- Izan Guevara (Lorca)

Sub-15 Femenino

1- Candela (San Pedro)

2- Irene Clemente (Lorca)

3- Katerina Minuto (San Pedro)

Sub-15 masculino

1- Dani Ruiz (Lorca)

2- Dani Montenau (San Pedro)

3- Alejandro Guerrero (San Pedro)

Sub-21 mixto

1- Mario Ruiz (Lorca)

2-Mariló Villar (San Pedro)

3- Guillermo Novoa (San Pedro)

