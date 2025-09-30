La oficina de turismo de Lorca regresa a los bajos del palacio de Guevara Las obras de adecuación del local ya están en marcha para el traslado la próxima semana

La oficina de turismo de Lorca regresará a los bajos del palacio de Guevara la próxima semana, según confirmó este martes a LA VERDAD el concejal Santiago Parra. Las obras de adecuación del local con acceso por la calle Lope Gisbert ya están en marcha para iniciar de inmediato el traslado.

La oficina abandonará los soportales de la antigua colegiata de San Patricio, en la plaza de España, donde se instaló de forma provisional en octubre de 2023, ya el objetivo de la concejalía de Turismo era que se ubicara en el palacio de Guevara una vez finalizados los trabajos de musealización del edificio barroco.

El edil destacó que el local se sitúa en un lugar estratégico y, además de ofrecer información a los visitantes sobre los recursos turísticos de la ciudad, se utilizará para la venta de entradas a los que deseen recorrer el palacio barroco.

