Las obras del AVE obligan al cierre de más calles del centro de Lorca

Las obras de soterramiento de la plataforma del AVE en la ciudad obligarán al cierre, después de Semana Santa, de las calles Fajardo el Bravo y Poeta Gimeno Castellar, que se destinarán a la entrada y salida de camiones, aunque se permitirá el acceso a los vecinos. Lo confirmó a LA VERDAD el concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, que recordó que esta calle tiene actualmente un solo sentido en dirección a la ronda central de circunvalación. Este corte se unirá al de la Avenida de Santa Clara, previsto también para el lunes 22 de abril, y tendrá inicialmente un año de duración, hasta la Semana Santa de 2026. El edil recordó que estará garantizado el paso de peatones.

Adif y el Ayuntamiento mantienen sus discrepancias sobre el corte de la Alameda de Cervantes. El Consistorio solo permitirá el cierre durante el periodo no lectivo para no colapsar totalmente el tráfico en la ciudad y Adif se ha comprometido a estudiar más en profundidad su planificación para el soterramiento en esa zona porque poco más dos meses no es suficiente para una obra de esa envergadura.

