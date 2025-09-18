La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Integrantes del movimiento ciudadano en la plaza de España, ayer. G. J. M.

Nace un movimiento ciudadano en Lorca para recuperar la banda municipal de música

Integrado por 200 personas, organizarán un acto reivindicativo al mes e iniciarán una campaña de recogida de firmas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:33

Un movimiento ciudadano formado por 200 personas reivindica la recuperación de la banda municipal de música, que se extinguió hace más de un año después de casi un siglo de historia por un conflicto laboral con el Ayuntamiento tras una inspección de trabajo. Las irregularidades detectadas en las contrataciones provocaron que el Ministerio de Trabajo reclamara al Consistorio con carácter solidario con la asociación Taller de Música el pago de más de 400.000 euros en concepto de los seguros sociales de sus integrantes entre los años 2020 y 2024. Ahora, algunos de sus miembros se han asociado para realizar actuaciones puntuales para el Ayuntamiento.

El portavoz de la plataforma y antiguo director de la banda hasta su jubilación, Antonio Manzanera, aseguró que la banda municipal era «un referente de índole social» y participaba en un centenar de actos al año. Anunció que la plataforma organizará un acto reivindicativo al mes y que el primero de ellos será en la plaza de España el 1 de octubre, en coincidencia con el Día Mundial de la Música. También iniciarán una campaña de recogida de firmas para que «sin dilación» se pongan en marcha la banda y la escuela municipal de música.

