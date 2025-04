Lorca vuelve a la normalidad tras el gran apagón

Inma Ruiz Martes, 29 de abril 2025, 10:35 Comenta Compartir

En las aulas del colegio Alfonso X de Lorca se habla este martes del apagón. Algunos alumnos están todavía nerviosos por la gran incertidumbre de la jornada de ayer, reconoce a LA VERDAD su director, José Montiel y conviene normalizar la situación para tranquilizarlos, explica. El 90% de los alumnos han acudido a clase y solo falta un profesor que reside en la provincia de Almería, con el que el centro no consigue contactar.

Algunos supermercados no han subido la persiana a la hora habitual porque muchas de las estanterías están vacías después de que los clientes hicieran acopio de productos de primera necesidad. 'Sin horario de apertura', se puede leer en un cartel colocado en la persiana del hipermercado Consum del barrio de San José, que abasteció a todo el barrio hasta casi el anochecer y en el que se podía pagar con tarjeta.

Muchos bares tuvieron clientes hasta entrada la noche, como 'El Príncipe', que regenta Dani Reverte. «Nos quedamos sin cerveza, no les importaba que estuviera caliente y empezaron a irse a las 10 de la noche». Como no había luz eléctrica, todos los clientes estaban en la calle pero «había ganas de socializar, no querían estar en su casa», afirma. Hoy toca reponer las cámaras frigoríficas, completamente vacías de cerveza y refrescos.

Ampliar Los bancos y los semáforos de Lorca vuelven a funcionar. Gonzalo J. Martínez / AGM

En la peluquería de María Correas las clientas «se fueron sin canas», no faltó ninguna de las citas que tenía previstas para tintes y cortes de pelo, pero eso sí, tuvieron que irse a su casa con el cabello mojado.

En la carnicería 'Magdalena', en la calle Martín Morata, han repuesto toda la carne de los frigoríficos después de un día «desastroso» en el que no pudieron atender a sus clientes porque dejó de funcionar el peso. «Fiamos solo a los que conocíamos», explica una de las gerentes de este negocio familiar, Vanesa Mula. «Hemos tenido suerte después de todo porque el lunes no matamos cerdos, si no, habríamos tenido que tirar toda esa carne», añade su hermano Alfonso.

Yuang no tiene pilas, velas, linternas ni radios en su tienda multiprecio. «Somos un negocio pequeño, son cosas que no se suelen vender habitualmente y tuve que poner un cartel en la puerta de que no nos quedaba nada de eso. La gente venía muy nerviosa», lamenta.

La actividad en la calle es la habitual, la mayoría de los negocios han subido la persiana con normalidad. Las ventas «son las de un día cualquiera», dice Miriam, encargada de un supermercado, que tuvo que bajar la persiana tras el apagón.

Según el Ayuntamiento, en la jornada de ayer fue necesario rescatar a seis personas atrapadas en ascensores. El consistorio envió un grupo electrógeno al centro de salud de La Paca y otro al colegio Pilar Soubrier, que tiene una residencia para personas con discapacidad.

Personal de los servicios de Emergnecias y Policía ayudaron a comerciantes a bajar las persianas de sus negocios Se establecieron turnos de vigilancia en las pedanías y hasta medianoche funcionó un punto de abastecimiento eléctrico para personas con respiración asistida en el recinto ferial Ifelor.

Temas

Lorca

apagón