Lorca prohibirá la acumulación de enseres en los balcones La ordenanza municipal de convivencia ciudadana se modificará para mejorar la estética, la seguridad y el ornato de los edificios

La presencia de colchones, somieres, bombonas de butano o mantas en los balcones tiene los días contados. El Ayuntamiento de Lorca modificará la ordenanza municipal de convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales para prohibir la acumulación de enseres en la zona exterior de las viviendas, que sean visibles desde la calle. Lo anunció este jueves el alcalde, Fulgencio Gil, que informó de la apertura inminente de la consulta pública previa al cambio normativo.

Señaló que los servicios municipales ya han iniciado los trámites para incluir un apartado con «una regulación particular contra la presencia o acumulación de objetos y que atenten contra la estética, la seguridad y el ornato de nuestras calles».

Según el alcalde, el texto original de la ordenanza ya permitía sancionar este tipo de conductas «de marcado carácter lesivo para los vecinos» pero se incidirá en la prohibición para «recoger las continuas peticiones vecinales».

La norma está vigente desde 2010 y «constituye una herramienta fundamental para preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las demás personas y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad».

Demanda vecinal

Ahora, su articulado «merece ser ampliado y mejorado para atender determinadas cuestiones que afectan al ornato público y que en los últimos años se han convertido en una constante demanda vecinal». Citó la existencia de ropa tendida en los balcones visible desde la vía pública, la acumulación de diferentes elementos como colchones, somieres o bombonas de butano, o la cartelería de los establecimientos comerciales que se fija a las fachadas de los bloques de viviendas. Dijo que «este tipo de conductas afectan negativamente a las características estéticas de los inmuebles y del entorno urbano provocando su degradación».

Para Gil, la necesidad y oportunidad de su aprobación se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno municipal por la revitalización del casco histórico y del resto de barrios y pedanías. Antes de la modificación, el Ayuntamiento pide «la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma por si consideran adecuado trasladar sus aportaciones». Por ello se abrirá el trámite de consulta pública previa para la elaboración del borrador de la modificación de la ordenanza en el portal de internet y tablón de edictos de este Ayuntamiento por un plazo de 10 días hábiles contados desde la inserción del anuncio.

