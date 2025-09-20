El torneo 'Voleibol en familia' sigue creciendo y reúne a un centenar de participantes en el pabellón de Las Alamedas Con el objetivo de ofrecer una jornada de convivencia deportiva, la A.D. Eliocroca ha celebrado esta divertida actividad en el pabellón de Las Alamedas

La 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) ha acogido hoy en el pabellón Antonio Baños-Las Alamedas el torneo de voleibol en familia, que sigue creciendo y que en esta ocasión ha reunido a un total de catorce equipos, con nombres tan variopintos como «Los Puchainas», «Las sardinas», «Águilas de Peter» «Remátame suavecito» o «Bloqueando que es gerundio». Un centenar de personas de diferentes edades se han sumado a esta divertida prueba en la que la técnica o habilidades de los participantes son importantes, pero lo es aún más el trabajo en equipo, ya que las bases establecen una serie de criterios para garantizar la máxima igualdad en los enfretamientos.

La prueba, incorporada al calendario de los JDG en el año 2023 por parte de la Asociación Deportiva Eliocroca, tiene como principal finalidad fomentar la práctica del voleibol de una manera lúdica y participativa, además de «ofrecer una jornada de convivencia deportiva de los menores que participan en la escuela deportiva de Eliocroca con sus padres o con sus amigos u otros famliares. Este año hemos tenido una gran inscripción e incluso, a falta de unas horas, tuvimos que inscribir a seis equipos que nos demandaron participar», ha explicado el responsable de la prueba, Mateo Giménez.

Pasados pocos minutos de las nueve de la mañana ha comenzado la competición de los diferentes equipos en las tres pistas transversales habilitadas en la instalación deportiva municipal. «Consideramos que esta jornada contribuye de manera muy positiva a los valores que promueven los JDG, como son la integración, el respeto, la cooperación intergeneracional y el sentimiento de comunidad».

Finalmente, y aunque el resultado sea lo que menos importaba en esta cita de los JDG, el equipoos de «Los recios» se ha proclamado campeón, seguido de «Los matadores». El tercer puesto ha sido para «Chocolate tres leches» y el cuarto puesto para «Skyball 12 kañonazos». Todos ellos han recibido la medalla conmemorativa de los JDG y el aplauso del resto de equipos y de los familiares que se encontraban en la zona destinada al público.

Esta prueba popular, pensada para toda la familia, se suma a las previstas para los próximos días: Lunes Saludables, Atletismo en la calle, ruta de senderismo al Cejo de los Enamorados, Travesía de montaña, carrera popular y ciclopaseo.

La segunda cita con el voleibol será mañana domingo, a partir de las 09.00 horas en el Complejo Deportivo Felipe VI, con un triangular de categoría alevín, infantil y cadete femenino organizado por el Club Voleibol Lorca con la participación de los equipos Club Atletico de Santomera, Club de voleibol Belich y Club de voleibol Al Kazar.

