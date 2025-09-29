El torneo nacional de squash de los Juegos Deportivos del Guadalentín reúne a jugadores de toda España El jugador gallego Pablo Quintana cumple las expectativas y se hace con el campeonato tras vencer al número 12 del ranking nacional, Álvaro Martín

El torneo nacional de squash, organizado por el Club de Squash de Lorca junto con la federación nacional y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, ha reunido este fin de semana en Lorca a 35 de los mejores jugadores del país, tanto en categoría masculina como femenina. El evento, que este año ha incorporado premios en metálico por valor de 670 euros para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la creación del club lorquino, se ha desarrollado en el Complejo Deportivo Felipe VI.

El camino a la final ha estado marcado por la superioridad del favorito, el pontevedrés Pablo Quintana que desde la primera ronda en la que ha participado ha dejado clara su superioridad con una variada gama de golpes que ha manejado a su antojo para ir sumando puntos en su marcador, a pesar de los intentos de los rivales por rebatir su juego. Junto a los jugadores locales y regionales, también han mostrado su juego en pista participantes de Alicante, Valencia, Cuenca, Madrid y Almería.

En la final absoluta, Quintana ha acabado imponiéndose al número doce del ranking nacional, Álvaro Martín en categoría femenina. El tercer y cuarto puesto han sido para Adrián García y Daniel Dimonti. En categoría femenina, las jugadoras de San Pedro del Pinatar Mariló Vilar y Mónica Hernández han sido campeona y subcampeona, seguidas de Thais Miralles (Elche) y la lorquina Irune Clemente.

Para cerrar las jornadas de squash en el calendario de los 46o JDG, tras el open regional junior celebrado el pasado fin de semana, los organizadores han previsto para mañana la celebración de una 'master class' ofrecida por el ganador del torneo de hoy, Pablo Quintana, dirigido a todos los niveles.