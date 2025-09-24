Lorca, capital regional del deporte con la 46 edición de los Juegos del Guadalentín

La marcha inaugural reunió a 1.821 participantes y dio comienzo a más de un mes de pruebas populares, federadas e inclusivas que refuerzan la cultura deportiva de la Ciudad del Sol

La ciudad de Lorca lleva ya dos semanas sumergida en un acontecimiento que cada año transforma su pulso cotidiano: los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG). Desde el 12 de septiembre y hasta el 19 de octubre, esta cita con el deporte popular y federado, que alcanza este año su cuadragésima sexta edición, vuelve a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes referentes deportivos de la Región de Murcia y, sobre todo, en una seña de la consolidada cultura deportiva de los lorquinos.

El pistoletazo de salida se dio con la tradicional marcha popular, una caminata de algo más de cinco kilómetros, que este año ha batido récord histórico de participación con 1.821 personas inscritas. Familias enteras, asociaciones y clubes acudieron para dar los primeros pasos de unos Juegos que, además, sirvieron para poner en el foco a la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor). La jornada inaugural tuvo música, sorteo de regalos, proyección de imágenes históricas y, por supuesto, el encendido simbólico de la antorcha que cada septiembre recuerda que Lorca tiene sus propias 'olimpiadas'.

Este año, además, los JDG tienen embajadores olímpicos, los integrantes del equipo nacional de vóley playa que participaron en París 2024 y que entrenan habitualmente en el Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca: Tania Moreno, Daniela Álvarez, Pablo Herrera, Adrián Gavira, Antonio García de Alcaraz y Fran Marco.

Tras ese arranque multitudinario, los Juegos no han parado. La Peñarrubia Trail, la Concentración Nacional de Parapente, el certamen de pesca deportiva y varias pruebas federadas ya han dejado huella en el calendario, pero lo más destacado está todavía por llegar.

El próximo domingo 28 de septiembre, senderistas de todas las edades volverán a recorrer el Cejo de los Enamorados, uno de los itinerarios más emblemáticos del programa. El 5 de octubre será el turno de la carrera 'Run for Parkinsons', organizada en colaboración con la Policía Nacional, mientras que la travesía nocturna de montaña -11 y 12 de octubre- promete otra vez esa combinación de reto deportivo y aventura bajo las estrellas que la hace única. El broche de oro lo pondrá el tradicional ciclopaseo del 19 de octubre, otra actividad que simboliza el espíritu abierto y participativo de estos juegos.

La programación combina pruebas de carácter lúdico con competiciones de alto nivel. Este año, Lorca será sede del Campeonato de España de Dupletas de Petanca el último fin de semana de los JDG y el pasado 17 de septiembre fue sede de la final de la Copa Federación de Baloncesto.

No falta tampoco la dimensión inclusiva con el Trofeo Apandis de fútbol 8 adaptado (3 de octubre) o las jornadas específicas para mayores y para escolares. A eso se suman actividades que van desde el yoga en el Calvario hasta las sesiones de aquazumba en el Felipe VI, pasando por el programa 'Lunes Saludables' en pedanías como Zarzadilla de Totana o Almendricos.

La cultura también tiene su espacio: el 1 de octubre se inaugura en el Palacio de Guevara la exposición fotográfica 'Orgullo lorquino: retratos del deporte', firmada por Juan José Quiles.

Los JDG no son solo un calendario de pruebas: son una construcción colectiva. Año tras año, clubes, asociaciones, voluntarios y patrocinadores hacen posible un programa que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Lo recuerda José Luis Lozano, director técnico del evento: «Con el tiempo, los JDG se han convertido en un símbolo de la ciudad, un legado que queremos transmitir a las próximas generaciones».

Con casi medio siglo de historia, los JDG siguen demostrando que Lorca es mucho más que patrimonio cultural o monumental: es también una ciudad que respira deporte, capaz de movilizar a miles de personas en torno a un mismo objetivo: seguir construyendo tejido deportivo fomentando los hábitos saludables y la actividad física en todos los estratos de la población.