Lanzamiento, carrera saltada, peso… comienza en el colegio Sagrado Corazón el programa 'Atletismo en la calle' de los JDG 120 menores han participado en esta primera cita de la actividad que continuará los días 3, 8, 10 y 17 de octubre en San José, La Torrecilla, La Paca y La Viña

La 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín ha acogido hoy el inicio de una de las actividades con mayor participación de cada edición: Atletismo en la calle, organizada conjuntamente con la sección de atletismo de la Asociación Deportiva Eliocroca. Un total de 120 menores de entre 5 y 11 años de edad se han sumado a esta primera sesión que tendrá continuidad los días 3 de octubre en el parque de San José, el 8 de octubre en la pista de atletismo 'Úrsula Ruiz' del C.D. La Torrecilla, el 10 de octubre en el colegio Petra González de la pedanía lorquina de La Paca, y el 17 de octubre en el parque del barrio de La Viña.

Tras realizar la inscripción y recoger el dorsal, los participantes han ido haciendo cola para realizar el circuito con las diferentes pruebas planteadas por los monitores de Eliocroca. Un circuito que este año se ha modificado con respecto a ediciones pasadas y que ha estado integrado por una primera estación de salto de vallas para continuar con el lanzamiento de jabalina, la carrera con saltos y el lanzamiento de peso. Los jóvenes atletas han ido completando cada una de ellas y sumando puntos para la clasificación final. Tras finalizar, han sido obsequiados con una merienda para reponer fuerzas.

La responsable de la sección de Atletismo de A.D.Eliocroca y coordinadora de la prueba, Úrsula Ruiz, ha explicado que la principal finalidad de esta actividad es mostrar a los más pequeños una disciplina tan completa como es el atletismo a través de pruebas asequibles y divertidas. La entrega de premios a los tres primeros clasificados y clasificadas en cada categoría (sub8, sub10 y sub12) ha puesto el punto y final a esta primera jornada de Atletismo en la calle. Es el cuarto año consecutivo que el colegio Sagrado Corazón acoge el pistoletazo de salida de este programa.

Las clasificaciones completas así como las bases de participación para las prÓximas convocatorias se pueden consultar en la página web de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca.

