Disciplinas inclusivas y para todas las edades en los Juegos Deportivos del Guadalentín

La 46ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín continuó esta semana con dos citas que reflejan la esencia de este evento: promover la convivencia, la participación y el deporte para todos y todas, sin importar edad o capacidades. Por un lado, la 'Jornada de Deporte por la Integración', celebrada en el Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla, reunió a cerca de 300 personas en una mañana dedicada a la orientación y al atletismo adaptado. La actividad estuvo organizada por el Colegio de Educación Especial Pilar Soubrier, con la colaboración de los centros Pérez de Hita, Asprodes y el Centro de Día de Totana, así como de la Concejalía de Deportes y el Club de Orientación de Lorca.

En total participaron 141 alumnos del CEE Pilar Soubrier, 50 alumnos del CEIP Pérez de Hita, 23 alumnos de Asprodes, 7 alumnos del Centro de Día de Totana y 76 adultos de apoyo (personal docente y no docente). La coordinadora del CEE Pilar Soubrier, Pilar Carrasco, destacó «la importancia de generar espacios donde todas las personas puedan compartir experiencias y disfrutar del deporte en igualdad de condiciones». Todos los participantes recibieron la medalla conmemorativa de los JDG tras finalizar las pruebas adaptadas en la pista de atletismo 'Úrsula Ruiz'.

Por otro lado, el pasado 11 de octubre se celebró en la Casa del Deporte de Lorca la entrega de premios de los Juegos de la Tercera Edad, en los que este año han participado 143 personas de diferentes centros de mayores del municipio en torneos de petanca, dominó, ajedrez, billar, damas, parchís y juegos de naipes.

En el acto estuvieron presentes los concejales de Deportes y del Mayor, Juan Miguel Bayonas y Mayte Martínez, así como el director de los JDG, José Luis Lozano. Además de las medallas, se entregaron camisetas conmemorativas y vales de material a cada centro participante. Estos encuentros demuestran que los Juegos Deportivos del Guadalentín son mucho más que competición: son un espacio de encuentro, integración, salud y participación ciudadana.

