Carlos Moreno y Diego Fuentes conquistan la XII edición del Rallysprint Ramonete El piloto lorquino dominó de principio a fin la prueba que reunió a veinte equipos en el exigente trazado hasta Cabo Cope

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:34

La pedanía lorquina de Ramonete ha acogido hoy la duodécima edición del Rallysprint Ramonete – Memorial 'Paco El Billetes', una cita ya consolidada en el calendario automovilístico regional. Veinte equipos han tomado la salida para afrontar los exigentes siete kilómetros de recorrido que conectan Ramonete con Cabo Cope.

Desde el inicio, Carlos Moreno y Diego Fuentes han marcado el ritmo de la prueba. A los mandos de su Skoda Fabia Rally2, se han impuesto en las seis mangas disputadas, logrando una victoria incontestable. La segunda plaza ha sido para Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso con su Hyundai i20 R5, mientras que el tercer cajón del podio lo ha ocupado el veterano 'Francis' Hernández, que debutaba con su nuevo Fabia R5, acompañado por Sergio Salom.

El top-5 lo han completado dos equipos con un fuerte vínculo familiar: Mateo Tormo Férez y José Manuel Sánchez, cuartos clasificados, seguidos de Mateo Tormo Martínez y José Mari Zornoza, en quinta posición.

En cuanto a la participación de los equipos del Automóvil Club de Lorca, organizador de la prueba, cabe destacar el papel de Sergio González y Miguel Ángel Lázaro, sextos en la general. También han brillado José Miguel García y Dioni Montoya, que han finalizado en octava posición, así como María Isabel Peñas y Francisco Mendoza, decimocuartos tras una destacada actuación.

Por su parte, en la categoría de Regularidad Sport, el triunfo ha sido para Luis Álvarez y Pedro Antonio Molina, que han hecho valer la fiabilidad y elegancia de su Alfa Romeo.

Con un ambiente festivo y gran afluencia de público, la prueba ha vuelto a rendir homenaje a la memoria de 'Paco El Billetes', consolidándose como una de las competiciones más emotivas y esperadas del automovilismo lorquino.

El automovilismo tiene una segunda cita en el calendario de la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Será el próximo 4 de octubre con el Rallye Sprint Zarcilla de Ramos. Memorial 'Antonio Motos'.