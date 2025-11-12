El Gobierno regional financia cuatro vehículos para mejorar la seguridad en las pedanías de Lorca La subvención autonómica ha permitido también adquirir dos drones, diez emisoras y equipos informáticos

El consejero, el alcalde, otras autoridades y mandos de la Policía Local en la presentación de los nuevos vehículos y drones.

Inma Ruiz Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, presentó este miércoles en Lorca los nuevos vehículos y drones de la Policía Local para reforzar la seguridad en las pedanías y zonas diseminadas del municipio. Acompañado por el alcalde, Fulgencio Gil, recordó que la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno autonómico supuso la concesión de una subvención en 2024 de un millón de euros al Ayuntamiento de Lorca para contribuir a financiar los gastos de personal de la plantilla de la policía y para la adquisición de medios materiales. Resaltó que esta cantidad supone un incremento del 11,2% con respecto al año anterior.

La subvención ha permitido al Consistorio adquirir cuatro vehículos, uno de ellos tipo Pick Up, con kit policial, destinado a las patrullas rurales, además de una furgoneta y dos motos. Las ayudas se destinaron, asimismo, a la compra de dos drones con destino a los servicios de atestados y vigilancia, diez emisoras con sistema tetra y equipos informáticos.

Ortuño exigió «que este empeño de las dos administraciones se vea complementado por un mayor compromiso del Gobierno de España, que es la Administración responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos». Remarcó que «no sólo somos la Región con menos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, sino que nos tememos que la situación pueda empeorar». Hizo referencia a que hace unas semanas el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, reconoció que estaba sobre la mesa el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos. Pocos días después confirmó el compromiso de la Dirección General de la Benemérita de que seguirá prestando servicio.

Según el consejero, el Gobierno regional «continúa con una hoja de ruta clara: reforzar la protección en todos los municipios y garantizar que los ciudadanos cuenten con una cobertura policial suficiente, gracias a una mayor presencia policial en la vía pública». Para ello, se ultima la elaboración de una normativa que regule los medios técnicos de la Policía Local y la actualización de las bases para los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos.

Además, antes de que finalice el año está previsto aprobar la convocatoria de subvenciones, dotada con tres millones de euros, para la mejora de los equipamientos materiales, y otra nueva línea de ayudas, con idéntico importe, para colaborar con los ayuntamientos en la construcción de nuevas comisarías de policía.

El alcalde resaltó también el esfuerzo del Ayuntamiento por aumentar el número de efectivos de la Policía Local y ajustar la plantilla a las especiales características de un municipio con una amplia dispersión que cuenta con un casco urbano, 11 barrios y 39 pedanías con sus propios núcleos de población.

Galería de tiro

El consejero confirmó que antes de final de año habrán concluido las obras de acondicionamiento interior de la galería de tiro del Centro Integral de Emergencias y Seguridad (CIES), cuya financiación, que asciende a 251.000 euros, corre a cargo de los presupuestos de la Comunidad.

Esta nueva instalación dará servicio a los efectivos de la Policía Local de Lorca y permitirá garantizar la formación periódica de los agentes en cuanto al uso y mantenimiento del arma de fuego.

También se pondrá a disposición de la Administración regional para las prácticas de tiro de funcionarios de policía local del resto de municipios, resultando beneficiados no sólo los funcionarios y vecinos de Lorca, sino también del resto de la Región.

De los cuatro municipios de más de 50.000 habitantes de la Región, Lorca era el único que carecía de esta infraestructura, que se sumará a las existentes en Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Yecla.

Junto con una galería de tiro convencional para fuego real, dispondrá de un espacio destinado a albergar un simulador o galería virtual, que vendrá a complementar la formación y entrenamiento con armas de fuego.