Detenido por tenencia de estupefacientes en Lorca El individuo habría cometido un delito contra la salud pública al poseer una cantidad considerable de cocaína

Gloria Piñero Sábado, 9 de agosto 2025, 16:06

Un varón de 36 años fue detenido en la tarde del pasado jueves en la Estación de Autobuses de Lorca por tenencia de estupefacientes. El individuo, quien se enfrenta a un delito contra la salud pública como presunto autor, fue sorprendido por la Unidad UDIP y el Grupo Operativo de Tráfico y Movilidad (GOTM) de la Policía Local.

La voz de alarma la dio el Centro de Coordinación de Emergencias 112, desde el cual se informó a los agentes de que un hombre yacía inconsciente en el lugar. Al llegar fue encontrado ya despierto, y fue atendido por los servicios sanitarios.

Allí, los agentes observaron «un estado inusual de agitación y nerviosismo», cuenta el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas. Tras un cacheo superficial de efectos y pertenencias, se encontró una cantidad de dinero cercana a los 2.000 euros «y una piedra de tamaño considerable de lo que parecía ser cocaína a simple vista», aclara.

Fue entonces cuando se procedió a la identificación del sujeto y a su detención, procediendo a su custodia hasta el Hospital Rafael Méndez. El edil cuenta que el detenido «rehusó asistencia médica y solicitó el alta voluntaria, que le fue dada por el facultativo de guardia tras realizar los trámites oportunos». Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales.