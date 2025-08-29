Corte al tráfico rodado este sábado en Lorca Se pondrán a disposición itinerarios alternativos con motivo de una celebración religiosa

Gloria Piñero Viernes, 29 de agosto 2025, 10:42

Con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen de Urkupiña, imagen venerada en Bolivia, este sábado 30 se aplicarán restricciones al tráfico rodado en Lorca. Lo ha anunciado este viernes el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas.

Concretamente, estará prohibido circular desde las 18.30 horas por la Plaza de España, calles Álamo y Corredera, Plaza de la Concordia, así como calles Nogalte y Pérez Casas hasta Las Siervas. El estacionamiento estará prohibido a partir de las 14 horas.

Desde el Ayuntamiento de Lorca, se ruega restringir el uso del vehículo y anticipar los desplazamientos necesarios, así como evitar su concurrencia con los horarios citados del desfile. El itinerario alternativo para el acceso a los barrios altos se establecerá por la Carretera de la Fuensanta, RM-701, la Carretera de Subida al Castillo, la rotonda de Santa María, el vial de los Barrios Altos, la Avenida Arquitecto José Luis Fernández Romero y viceversa.

La Policía Local vigilará las modificaciones de la señalización correspondiente para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona, y aconsejan a los peatones máxima precaución. Asimismo, en el apartado 'Incidencias del tráfico' de la web municipal «se encuentra toda la información ampliada», como ha adelantado el edil.