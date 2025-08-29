La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cortes de tráfico en Lorca durante agosto. Gonzalo J. Martínez

Corte al tráfico rodado este sábado en Lorca

Se pondrán a disposición itinerarios alternativos con motivo de una celebración religiosa

Gloria Piñero

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:42

Con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen de Urkupiña, imagen venerada en Bolivia, este sábado 30 se aplicarán restricciones al tráfico rodado en Lorca. Lo ha anunciado este viernes el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas.

Concretamente, estará prohibido circular desde las 18.30 horas por la Plaza de España, calles Álamo y Corredera, Plaza de la Concordia, así como calles Nogalte y Pérez Casas hasta Las Siervas. El estacionamiento estará prohibido a partir de las 14 horas.

Desde el Ayuntamiento de Lorca, se ruega restringir el uso del vehículo y anticipar los desplazamientos necesarios, así como evitar su concurrencia con los horarios citados del desfile. El itinerario alternativo para el acceso a los barrios altos se establecerá por la Carretera de la Fuensanta, RM-701, la Carretera de Subida al Castillo, la rotonda de Santa María, el vial de los Barrios Altos, la Avenida Arquitecto José Luis Fernández Romero y viceversa.

La Policía Local vigilará las modificaciones de la señalización correspondiente para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona, y aconsejan a los peatones máxima precaución. Asimismo, en el apartado 'Incidencias del tráfico' de la web municipal «se encuentra toda la información ampliada», como ha adelantado el edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  3. 3 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  4. 4 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  7. 7 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  8. 8

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  9. 9 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  10. 10

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Corte al tráfico rodado este sábado en Lorca

Corte al tráfico rodado este sábado en Lorca