Conmoción en Coy, el pueblo de la víctima del crimen de Sangonera

Inma Ruiz Viernes, 2 de mayo 2025, 21:07

«Sabíamos que había problemas desde hace mucho tiempo, aunque lo tenían muy callado, pero jamás pensamos que la cosa acabaría así. Es terrible», reconocen a LA VERDAD vecinos de Coy, la pedanía lorquina de la que era natural Dolores, la víctima del crimen de Sangonera, y también su hija. Dolores se fue a vivir a Sangonera cuando enviudó hace seis años para estar cerca de ella y de sus nietos pero toda la familia regresaba los fines de semana a la casa de Coy, incluido José Antonio.

«Últimamente él venía menos y se les veía más tristes, estaba claro que el ambiente familiar no era bueno», asegura uno de los vecinos, que confirma que «ha habido agresiones aunque no ella no lo haya denunciado, es un pueblo pequeño y se oye todo».

Los vecinos recuerdan un episodio ocurrido este verano en la playa artificial de la pedanía cuando José Antonio «se cayó redondo al suelo después de haber estado bebiendo cerveza sin parar mezclada con la medicación que tomaba».

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha enviado un mensaje de condolencia «en nombre de todos los lorquinos» a través de sus redes sociales en el que lamenta «profundamente» y condena el asesinato de la vecina de la diputación lorquina de Coy, ocurrido en Sangonera. «Desde el Ayuntamiento ponemos a su disposición cualquier recurso que puedan necesitar en estos difíciles momentos», dice en el comunicado.

La Federación de Asociaciones de Mujeres de Lorca también ha expresado su «inmenso dolor y profunda indignación» por el «feminicidio» ocurrido en Sangonera, que «enluta nuevamente nuestra Región». La federación anuncia que el próximo 7 de mayo, como todos los primeros miércoles de mes, se concentrarán en la plaza de España para guardar un minuto de silencio en memoria de la vecina de Coy y de las demás víctimas asesinadas este año en la Región.