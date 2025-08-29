Concluyen las obras del Camino de Los Conventos en la pedanía lorquina de Aguaderas La actuación se engloba dentro del Plan de Pedanías del Gobierno Regional y supone la optimización del firme mediante el asfaltado de un tramo de más de un kilómetro y medio

El consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Carlos Ortuño, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y miembros de la corporación municipal en una visita a las obras del Camino de Los Conventos en la pedanía lorquina de Aguaderas, este viernes.

Gloria Piñero Viernes, 29 de agosto 2025, 12:59

Tras dos meses y un presupuesto final de 83.432 euros, las obras del Camino de Los Conventos, ubicado en la pedanía lorquina de Aguaderas, han concluido. Lo ha anunciado este viernes el alcalde de Lorca, acompañado por el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Carlos Ortuño.

La inversión ha resultado en una serie de trabajos de mejora para la optimización del firme, que ha pasado de un camino de tierra a uno pavimentado a lo largo de más de un kilómetro y medio. En concreto, el camino proyectado se encuentra ubicado entre la Carretera RM-D8 y el Paraje 'De la Orilla' en Aguaderas, con una anchura media de 4 metros y una longitud aproximada de 1.700 metros.

Como parte del proyecto, se ha realizado un desmonte y terraplenado en zanja en uno de los lados de la traza del camino para la ampliación de plataforma, así como la ejecución de un rasanteo, con 10 centímetros de espesor, con zahorra artificial en toda la longitud de la plataforma. También se ha llevado a cabo la pavimentación con tratamiento superficial mediante riego con gravilla bicapa para mejorar el firme, ampliándolo hasta los 6 metros de anchura.

Esta actuación se engloba dentro del Plan de Pedanías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 24-25, firmado en julio del año pasado entre el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional, y que cuenta con una inversión de más de 1,1 millones de euros en el municipio. «Los trabajos de adecuación y mejora se planificaron y presupuestaron con el objetivo no sólo favorecer la conectividad y el equilibrio territorial, sino también de responder a las demandas y prioridades de los lorquinos para mejorar su calidad de vida, independientemente del lugar donde residan», ha aclarado Gil.

El alcalde también ha recordado «la multitud de actuaciones que hemos realizado en las pedanías del municipio». Al hilo, ha enumerado las de Avilés, Béjar, Campillo, Cazalla, Doña Inés, Jarales, La Hoya, La Escucha, La Paca, La Tova, Marchena. Morata, Parrilla, Pulgara, Purias, Ramonete, Río, Tercia, Torrealvilla, Torrecilla. Zarzalico y Zarzadilla de Totana. «Podemos decir con total seguridad que habrá muchas más», ha adelantado. Asimismo, ha añadido que «nuestro objetivo no es otro que una Lorca con mejores infraestructuras, más servicios y un adecuado mantenimiento de las vías de comunicación para favorecer la circulación en un territorio marcado por su gran extensión».

Estos trabajos de mejora, según el alcalde, «también erradican el polvo que se producía al paso de los vehículos y, en época de lluvias, los charcos y el barro que se acumulaban en su traza a lo largo de toda la longitud del camino». Ha aclarado que «estos viales son muy transitados por los vecinos, pero también por agricultores y transportistas que circulan desde las fincas hasta los enclaves de manipulación y venta de alimentos y productos».