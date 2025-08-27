El Complejo Deportivo Felipe VI se prepara para recibir a los alumnos de los nuevos grados de FP en Lorca La instalación deportiva municipal cederá espacios en horario de mañana para las clases de los ciclos de 'Acondicionamiento Físico' y 'Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre'

Las obras de adecuación de espacios del Complejo Deportivo Felipe VI en Lorca encaran su recta final para acoger los nuevos grados de Formación Profesional del IES José Ibáñez Martín, que traerán consigo una oferta total de 60 plazas.

Concretamente, son el Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. Ambos pertenecen a la nueva familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, que llega por primera vez a Lorca. Lo han anunciado este miércoles los concejales de Educación y Deportes, Rosa María Medina y Juan Miguel Bayonas, respectivamente, junto con el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero.

En una visita a la instalación deportiva municipal donde se impartirá el contenido teórico y práctico de las diferentes asignaturas, han sido testigos de su «puesta a punto» tras la cesión, a través de un convenio por parte del Ayuntamiento de Lorca, de dicho espacio a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Profesorado y alumnado harán uso en horario de mañana de la sala de formación del C.D. Felipe VI y de un espacio aledaño que en los próximos días será equipado con el material necesario para el inicio de las clases a mediados del próximo mes de septiembre. La sala de estudio, ubicada junto a la zona de cafetería, será la zona destinada a las reuniones del profesorado y atención a estudiantes.

En la zona exterior posterior se completará la construcción de un almacén-aula específico para el material de los ciclos formativos, «ideal para asignaturas como la mecánica de bicicletas», según los ediles. Asimismo, han explicado que «estos trabajos se están realizando a través de los talleres del Servicio Municipal de Empleo, promoviendo la formación y el desarrollo profesional local».

Durante el horario lectivo, el C.D. Felipe VI pondrá a disposición del IES Ibáñez Martín varios espacios deportivos, equipamiento y materiales del centro para el desarrollo de la actividad docente. «Se ha establecido una coordinación estricta para que la actividad educativa no interfiera con la rutina habitual de la instalación deportiva, garantizando así la convivencia y el uso eficiente de los recursos públicos para todos los usuarios», han aclarado los concejales.

Medina ha contado que «estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de estos nuevos ciclos formativos que diversifican la oferta educativa y formativa y ofrecen a los jóvenes de Lorca y de la comarca nuevas oportunidades de futuro». La colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación «es clave para que proyectos como este se hagan realidad, dotando a nuestros estudiantes de los recursos necesarios para formarse en áreas con gran demanda laboral», ha añadido.

En este sentido, la concejal también ha recordado que «la oferta de Formación Profesional en el municipio para el próximo curso se ha incrementado en casi un 13% con respecto al anterior, pasando de 3.115 plazas a 3.510». Como otra de las novedades, ha mencionado la implantación del Grado Medio de Seguridad, de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, con 20 plazas en horario de tarde que se impartirá en el IES Bartolomé Pérez Casas.

Por su parte, Bayonas ha remarcado que «la integración de estos ciclos formativos en el Complejo Deportivo Felipe VI es un paso estratégico que maximiza el uso de nuestra instalación deportiva». De esta forma «los estudiantes tendrán acceso a un entorno profesional de primer nivel, lo que enriquecerá su aprendizaje y les proporcionará una experiencia práctica inigualable».