Preparación de la olla gitana, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

Cóctel solidario en Lorca para la atención a personas con adicciones

Hostelor organiza su tradicional 'olla gitana solidaria' para colaborar con la ONG El Buen Camino

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:39

La asociación profesional de hosteleros Hostelor celebrará el 2 de diciembre su tradicional 'olla gitana solidaria' a beneficio de la ONG El Buen Camino, para la atención a personas que sufren enfermedad mental como consecuencia de sus adicciones. Con la colaboración de la patronal Ceclor se celebrará un cóctel solidario a las 14 horas en el restaurante del Paso Blacno. El donativo será de 25 euros.

La presidenta de Hostelor dijo que en anteriores ediciones de esta actividad solidaria han repartido platos de comida a las familias más necesitadas. En esta ocasión recaudarán fondos para la comunidad terapéutica 'La Palmera' de la asociación El Buen Camino, que cuenta con una experiencia de 20 años en la atención a personas con adicciones y en riesgo de exclusión social.

Los usuarios son derivados a la asociación por los especialistas de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud y les ofrecen una intervención terapéutica individual y grupal, formación en adicciones y valores personales, hábitos saludables y oportunidades de reinserción familiar, social y laboral.

Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Hostelor en la sede de Ceclor o a través de los teléfonos 968 46 02 61 y 623 42 53 17.

