El Ayuntamiento de Lorca entrega un remolque a la Asociación Sonrisa Saharaui La donación ha sido con motivo de facilitar la distribución de material a los campamentos de refugiados

Familias del programa 'Vacaciones en Paz' en el acto de entrega del donativo a la Asociación Sonrisa Saharaui este martes.

Una colaboración entre los ayuntamientos de Lorca y de Molina de Segura facilitará la distribución de material en los campamentos de refugiados saharauis con una donación a la Asociación Sonrisa Saharaui. Lo anunciaron, este martes, el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, y la concejala de Bienestar Social en el consistorio molinense, Rocío Cózar.

Lo han hecho a través de la entrega de un semirremolque de lona, de unos 14 metros de longitud y «especialmente dedicado a los portes», según Gil, que ha sido donado por Hermanos Fernández Mula. También se ha realizado la entrega por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura una cabeza tractora donada por la Autoescuela Onway de Froet a través de Filardi. El vehículo final transportará en los próximos meses medicamentos, alimentos y material sanitario, entre otros.

Al acto, que ha tenido lugar en IFELOR, se sumaron los representantes de ambas empresas, además de Juana Abenza por parte de la asociación y varias familias del programa 'Vacaciones en Paz'.

Gil agradeció a la asociación la labor que desarrollan, «que es un ejemplo para todos». «Sus programas e iniciativas se centran en aquellos que más lo necesitan, personas en estado de vulnerabilidad extrema, refugiados que sufren las inclemencias de su situación y de las circunstancias de los campamentos donde se encuentran», añadió. Junto con el 'Proyecto Madrasa', «ofrecen a los menores oportunidades educativas y de formación», concluyó.

La donación partirá del Puerto de Alicante próximamente, transportando los materiales en barco hasta que sean recibidos y distribuidos por la Media Luna Roja Saharaui.

