La edil de Oenegés en el Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz, en una visita a las instalaciones de Apandis. Ayto. Lorca

Apandis en Lorca comienza su propio campamento de verano

25 usuarios de la asociación han preparado su equipaje para unos días de escapada repletos de actividades en grupo

Gloria Piñero

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:49

Camisetas, pantalones, sandalias… Los usuarios de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual y/o Parálisis Cerebral de Lorca (Apandis) se dedicaron el pasado fin de semana a llenar sus maletas hasta arriba para disfrutar de una escapada en grupo durante esta semana. Lo ha anunciado la concejala de Oenegés en el Ayuntamiento, Belén Díaz.

Este lunes 18 han puesto rumbo a Totana para disfrutar de su propio campamento de verano, el cual se desarrolla cada año organizado por la entidad. Allí, les esperan infinidad de actividades, muchas de ellas acuáticas al ser las preferidas por los usuarios. «No solo se refrescan, sino que viven momentos de gran diversión», ha apuntado la edil.

Conforme añadían sus enseres en las maletas, tachaban en una lista que repasaban hasta asegurarse de que no se dejaban nada. Crema solar y bañadores no podrán faltar para los cinco días que pasarán en la urbanización totanera de 'La Charca'. Contando con socorristas y personal especializado, los 25 usuarios tanto de la residencia como del centro de día crearán momentos para el recuerdo y presumirán de un merecido descanso. «Todos tenemos derecho a vacaciones», ha afirmado Díaz. En este sentido, ha añadido que «el programa contribuye también a la conciliación familiar».

Los usuarios recibirán visitas de sus compañeros que viven en el piso tutelado, «quienes son completamente independientes y llevan haciendo planes todo el verano», ha confirmado la edil. Desde el Ayuntamiento de Lorca, ha asegurado, «seguiremos apostando por la inclusión y por estas actividades que promueven la justicia social, la accesibilidad de todas las personas con discapacidad y la igualdad de condiciones».

