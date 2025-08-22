La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en unas jornadas de orientación a población desempleada en Lorca. Ayto. de Lorca

Se amplía el plazo de solicitud en Lorca el programa formativo Activa-T

Las formaciones incluyen la posibilidad de realizar prácticas en empresas y abarcan diferentes ámbitos profesionales

Gloria Piñero

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:59

Todos los interesados en las nuevas acciones formativas gratuitas dentro del programa 'Activa-T EFESO', una iniciativa destinada a potenciar la inserción en el mundo laboral de personas desempleadas en Lorca, cuentan ahora hasta el 10 de septiembre para realizar sus solicitudes.

En un anuncio de la concejala de Empleo en el Ayuntamiento, Rosa María Medina, se ha confirmado la ampliación del plazo, cuya finalización estaba prevista para el pasado 30 de junio. De esta forma se beneficiarán aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder al mundo laboral, pues el programa promete «cotas de empleo cercanas al 50 %».

Este proyecto, que próximamente comenzará su quinta fase, y que ha acogido a un total de 81 empleados durante la anterior, ofrece diferentes itinerarios formativos y sus correspondientes certificados de profesionalidad. Entre ellos, programas de atención sociosanitaria, operaciones básicas de restaurante-bar y cocina, montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables o sistemas microinformáticos, actividades auxiliares de comercio y seguridad informática.

Medina ha recordado que 'Activa-T' se desarrolla en el marco del programa EFESO con un presupuesto de más de dos millones de euros «cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus y por el Ayuntamiento de Lorca». A través de los itinerarios formativos y la realización de prácticas en empresas, hasta 300 desempleados podrán formarse en un plazo de tres años.

Para poder formar parte del programa, los usuarios deben ser mayores de edad, no exceder la edad de jubilación ordinaria, estar en situación de desempleo y poseer la titulación mínima exigida que requiere cada itinerario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  2. 2 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  3. 3 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  4. 4

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  5. 5 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  6. 6

    Un estudio de la UPCT considera viable que La Manga tenga un ayuntamiento propio
  7. 7 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  10. 10 Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Se amplía el plazo de solicitud en Lorca el programa formativo Activa-T

Se amplía el plazo de solicitud en Lorca el programa formativo Activa-T