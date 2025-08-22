Se amplía el plazo de solicitud en Lorca el programa formativo Activa-T Las formaciones incluyen la posibilidad de realizar prácticas en empresas y abarcan diferentes ámbitos profesionales

Gloria Piñero Viernes, 22 de agosto 2025, 12:59

Todos los interesados en las nuevas acciones formativas gratuitas dentro del programa 'Activa-T EFESO', una iniciativa destinada a potenciar la inserción en el mundo laboral de personas desempleadas en Lorca, cuentan ahora hasta el 10 de septiembre para realizar sus solicitudes.

En un anuncio de la concejala de Empleo en el Ayuntamiento, Rosa María Medina, se ha confirmado la ampliación del plazo, cuya finalización estaba prevista para el pasado 30 de junio. De esta forma se beneficiarán aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder al mundo laboral, pues el programa promete «cotas de empleo cercanas al 50 %».

Este proyecto, que próximamente comenzará su quinta fase, y que ha acogido a un total de 81 empleados durante la anterior, ofrece diferentes itinerarios formativos y sus correspondientes certificados de profesionalidad. Entre ellos, programas de atención sociosanitaria, operaciones básicas de restaurante-bar y cocina, montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables o sistemas microinformáticos, actividades auxiliares de comercio y seguridad informática.

Medina ha recordado que 'Activa-T' se desarrolla en el marco del programa EFESO con un presupuesto de más de dos millones de euros «cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus y por el Ayuntamiento de Lorca». A través de los itinerarios formativos y la realización de prácticas en empresas, hasta 300 desempleados podrán formarse en un plazo de tres años.

Para poder formar parte del programa, los usuarios deben ser mayores de edad, no exceder la edad de jubilación ordinaria, estar en situación de desempleo y poseer la titulación mínima exigida que requiere cada itinerario.