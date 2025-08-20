La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Guardia Civil junto a una patera, en el entorno de la playa de Las Amoladeras, en La Manga. La imagen fue captada días atrás. LV

La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares

La fuerte presión policial en las costas de la Comunidad y de Almería lleva a las mafias que operan en Argelia a dar preferencia a la ruta de las islas

Raúl Hernández
José Alberto González

Raúl Hernández y José Alberto González

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:36

Por segundo año consecutivo, las mafias de la inmigración ilegal han modificado la que era una de sus principales rutas de entrada a España desde ... Argelia, la que tenía como destino la Región de Murcia (así como la provincia de Almería), y han desviado gran parte de los trayectos hacia Islas Baleares. El número de inmigrantes llegados en pateras a la costa murciana ha caído en torno a un 50% entre abril y mediados de agosto, en comparación con el mismo periodo de 2023. De 1.292 extranjeros, la inmensa mayoría hombres de nacionalidad argelina, se ha pasado a 673, según confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Delegación del Gobierno. La variación más brusca se dio entre 2023 y 2024, ya que entre 2024 y 2025 el descenso se ha quedado en un 12%, añadieron desde el Ejecutivo.

