La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares

Por segundo año consecutivo, las mafias de la inmigración ilegal han modificado la que era una de sus principales rutas de entrada a España desde ... Argelia, la que tenía como destino la Región de Murcia (así como la provincia de Almería), y han desviado gran parte de los trayectos hacia Islas Baleares. El número de inmigrantes llegados en pateras a la costa murciana ha caído en torno a un 50% entre abril y mediados de agosto, en comparación con el mismo periodo de 2023. De 1.292 extranjeros, la inmensa mayoría hombres de nacionalidad argelina, se ha pasado a 673, según confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Delegación del Gobierno. La variación más brusca se dio entre 2023 y 2024, ya que entre 2024 y 2025 el descenso se ha quedado en un 12%, añadieron desde el Ejecutivo.

Atrás quedan las oleadas de embarcaciones que obligaban a desplegar amplios dispositivos a las autoridades estatales en Cartagena, Águilas y otras zonas del litoral: desde agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a efectivos de Salvamento Marítimo y voluntarios de Cruz Roja. En los años 2020 y 2021, la presión migratoria fue tan intensa que obligó a habilitar un campamento de atención temporal en un muelle de Escombreras cedido por la Autoridad Portuaria de Cartagena, e incluso a abrir un pabellón deportivo y realizar traslados al hotel Cenajo. Ya, en diciembre de 2024, el Ministerio del Interior abrió el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

En la Comunidad 673 inmigrantes han llegado entre abril y mediados de agosto.

16 'pateristas' han sido detenidos este año. En 2024, fueron 60.

En la Delegación del Gobierno, destacan que «se ha abierto una ruta migratoria nueva, en buena medida porque desde hace años hay una presión policial muy importante contra las mafias, que ha dado resultado». Se refirieron a la «labor coordinada» de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuyas investigaciones han permitido detener a decenas de pilotos de pateras. Solo en 2024, fueron arrestados 60 'pateristas' y en lo que va de año, ya van 16, destacan.

Las investigaciones policiales, seguidas de procesos judiciales con especial implicación de la Fiscalía para lograr el encarcelamiento de los detenidos, han permitido «desmantelar numerosas redes de transporte, alojamiento temporal y acogida de inmigrantes llegados de forma irregular». Muchos de ellos están «de paso» por la Región, pues sus destinos frecuentes son Francia y Alemania, donde tienen apoyo familiar y de amigos.

Otras fuentes de toda solvencia, conocedoras de las intervenciones en caso de llegada de pateras, atribuyeron el desvío de este tráfico de seres humanos hacia el Este a diferentes factores. En primer lugar, señalaron, las organizaciones criminales han optado por abrir la 'ruta balear', con llegadas especialmente a Cabrera, Mallorca e Ibiza, donde no existe una gran tradición de llegada de pateras y, por tanto, no ha habido hasta ahora una vigilancia tan especializada como en la Región o en la costa almeriense.

Astilleros clandestinos

Los ocupantes de las pateras (en su mayoría argelinos menores de 30 años) solían partir de zonas costeras próximas a Orán, donde los astilleros clandestinos fabricaban embarcaciones en serie. Pero, al menos desde hace unos meses, el punto de salida parece haberse desplazado más hacia el Este de Argelia, desde donde la travesía hasta Baleares es más corta que a la Península.

Estas fuentes añaden que este cambio no sería posible sin la connivencia de los gendarmes locales en origen, que facilitan la salida a cambio de sobornos. También alertan de la aparición de embarcaciones nodriza que apoyan la travesía. Pese a que la distancia hasta las islas ronda los 280 kilómetros, la ruta se ha consolidado como una de las más utilizadas en el Mediterráneo occidental durante este verano.