El líder de CC OO liga el repunte de los asesinatos machistas con el discurso de Vox Santiago Navarro, Nacho Tornel y la secretaria de organización de Enseñanza, Marisa Guillamón. / A. DURÁN El sindicato denuncia el envío a los colegios por parte de la organización Hazte Oír de folletos contra las charlas de educación afectivo sexual sin permiso parental FUENSANTA CARRERES Viernes, 27 septiembre 2019, 03:04

El secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, ligó ayer el repunte de los asesinatos machistas con la difusión de «los mensajes xenófobos de Vox». Según argumentó en una rueda de prensa, «estamos casi dándole un carácter de normalidad a los planteamientos que está haciendo Vox; planteamientos que son muy peligrosos; planteamientos que no tiene por qué ser, no hay ningún estudio hecho, no tiene por qué ser coincidencia, pero qué coincidencia además, que estábamos reduciendo el número de mujeres muertas anualmente, y desde que aparece Vox en las elecciones con sus mensajes xenófobos, con sus mensajes racistas, con este tipo de mensajes en contra de reconocer la violencia de género, qué coincidencia que hoy, a falta de tres meses para terminar el año, llevamos más mujeres muertas, más niños muertos, que anteriores años», lamentó. Navarro añadió que «eso tenemos que mirárnoslo. Parece que estamos generando una idea de que aquí todo es posible y que parece que con la nueva política de Vox, agredir a las mujeres parece que sea más normal, no, porque estamos hablando de violencia intrafamiliar».

El secretario general de CC OO hizo esas declaraciones durante la presentación de los objetivos de la Federación de Enseñanza en el ámbito educativo, y en referencia a la denuncia de su sindicato por el envío de folletos de la organización ultracatólica Hazte Oír a los colegios en contra de lo que consideran «adoctrinamiento en ideología de género».

Según denunciaron, los equipos directivos de al menos una veintena de colegios les han hecho llegar su malestar tras haber recibido los folletos informativos con la que la asociación ultracatólica se dirige a la dirección de los centros y asociaciones de padres y madres con el objetivo de que el PP, Vox y Ciudadanos lleguen a un acuerdo para que se solicite a los padres consentimiento previo (Hazte Oír lo denomina 'pin parental') para garantizar «el derecho de los padres a educar a sus hijos sin adoctrinamiento afectivo sexual en las aulas». El envío de los folletos fue denunciado por el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Nacho Tornel, quien anunció la presentación de un recurso contra la orden de la Consejería que obliga a los colegios a pedir a los padres o tutores desde este curso su conformidad o disconformidad de forma expresa para que los alumnos participen en determinadas actividades en los colegios. Las nuevas instrucciones fueron enviadas por la Consejería de Educación en virtud del acuerdo que se alcanzó con Vox.