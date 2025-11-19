El letrado Pardo Geijo, destacado como Abogado del Año en el ranking de Best Lawyers El directorio, realizado a través de las opiniones de los propios profesionales del sector, ensalza su actividad en la defensa penal en la Región

LA VERDAD Murcia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:33 Comenta Compartir

El letrado Raúl Pardo-Geijo ha sido destacado como Abogado del Año en defensa penal en Murcia en la edición 2026 de Best Lawyers, tal y como ha anunciado la propia organización. Este reconocimiento se suma a otros que este profesional ha recabado en los últimos años, como su inclusión recientemente entre los 25 profesionales del Derecho más influyentes de España, según el ranking realizado por Merca2, que lo sitúa en el puesto 15.

El directorio de Best Lawyers es una de las guías de referencia del sector jurídico a nivel mundial. Clasifica a los despachos y abogados por especialidad y ubicación geográfica para ayudar a los clientes a encontrar a los profesionales más adecuados para sus necesidades. Esta decimoctava edición del ranking en España reconoce a 5.297 profesionales del derecho, que representan el 3,4% del mercado nacional, según fuentes de la propia compañía. El título de Abogado del Año, sin embargo, solo ha recaído en 202 letrados en todo el país, entre ellos Pardo-Geijo. Estos han sido seleccionados por sus propios colegas como referentes en sus áreas de práctica.

Actualmente Pardo-Geijo Ruiz se encarga, por ejemplo, de la defensa del exdelegado del Gobierno y secretario general del PSRM, José Vélez; o de la expresidenta del Puerto de Cartagena, Yolanda Muñoz, entre otros. También defiende a uno de los investigados por la 'tragedia de Atalayas', el incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros que se cobró la vida de 13 personas.

Temas

Región de Murcia