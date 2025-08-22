El PSOE insta al PP a romper el pacto con Vox en Las Torres de Cotillas

LV MURCIA. Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22 Comenta Compartir

El PSOE de Las Torres de Cotillas instó ayer al alcalde del municipio, Pedro José Noguera (PP), a «dejar de mantener en su equipo de gobierno» a Vox porque, de lo contrario, «estará demostrando una vez más que es su rehén y cómplice de sus políticas ultras y racistas», informaron fuentes del partido en un comunicado.

Los socialistas torreños se refirieron así a la polémica suscitada después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, anunciase que gracias a su partido se había cancelado un «rezo islámico» previsto en el polideportivo municipal, algo que el regidor popular rechazó de plano.

Desde el equipo de gobierno recordaron este viernes que «la única razón para que la Comunidad Islámica Assalam Torres de Cotillas no usara el pabellón municipal Mireia Belmonte, tal y como había solicitado, fue su propia renuncia».

Por eso, acusan a la formación que tiene como portavoz a Francisco Jesús López Manzanera de hacer «ruido como viene generando desde que se inició la legislatura». Reprochan que los socialistas «utilizan cualquier excusa para levantar polvo».