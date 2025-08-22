La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro José Noguera, en una imagen de archivo. Ayto.

El PSOE insta al PP a romper el pacto con Vox en Las Torres de Cotillas

LV

MURCIA.

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

El PSOE de Las Torres de Cotillas instó ayer al alcalde del municipio, Pedro José Noguera (PP), a «dejar de mantener en su equipo de gobierno» a Vox porque, de lo contrario, «estará demostrando una vez más que es su rehén y cómplice de sus políticas ultras y racistas», informaron fuentes del partido en un comunicado.

Los socialistas torreños se refirieron así a la polémica suscitada después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, anunciase que gracias a su partido se había cancelado un «rezo islámico» previsto en el polideportivo municipal, algo que el regidor popular rechazó de plano.

Desde el equipo de gobierno recordaron este viernes que «la única razón para que la Comunidad Islámica Assalam Torres de Cotillas no usara el pabellón municipal Mireia Belmonte, tal y como había solicitado, fue su propia renuncia».

Por eso, acusan a la formación que tiene como portavoz a Francisco Jesús López Manzanera de hacer «ruido como viene generando desde que se inició la legislatura». Reprochan que los socialistas «utilizan cualquier excusa para levantar polvo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE insta al PP a romper el pacto con Vox en Las Torres de Cotillas

El PSOE insta al PP a romper el pacto con Vox en Las Torres de Cotillas