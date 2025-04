Un jurado exculpa al arquitecto técnico municipal de Águilas acusado de falsear una obra en Calarreona El tribunal popular declara no culpable, también por unanimidad, al constructor que arregló las calles de la urbanización en 2008

El exarquitecto técnico Andrés C., (i), el otro acusado (d) y los abogados defensores, Miguel Pardo y Pablo Pérez Sola, en el juicio que arrancó a finales de marzo en la Audiencia.

Alicia Negre Murcia Martes, 8 de abril 2025, 08:21

Un jurado popular ha exculpado al exarquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Águilas y al constructor acusados de falsear las certificaciones de unas obras en la urbanización Calarreona en 2008. Según informaron fuentes jurídicas, a última hora de este lunes un tribunal constituido por nueve ciudadanos declaró no probados por unanimidad los cargos por los que la Fiscalía llegó a reclamar a este profesional hasta diez años y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación.

Andrés C., que ejercía como técnico director de ejecución del Ayuntamiento -y que ha sido defendido por el letrado Pablo Pérez Sola-, reconoció ante el jurado que los trabajos que se realizaron en este enclave aguileño, de arreglo de las calles, no se correspondían exactamente con el proyecto, pero subrayó que «la obra se ejecutó cumpliendo el objetivo del mismo». Ante esa situación, según su relato, decidió, junto al entonces arquitecto municipal –ya fallecido– y al responsable de una de las empresas adjudicatarias –que también ha sido exculpado y está defendido por el abogado Miguel Pardo–, llevar adelante la obra, aunque esta no respondiese al proyecto. «Hubo que ajustar las partidas a la realidad física que nos encontramos», sostuvo.

El Ministerio Público entendía, sin embargo, que el exarquitecto técnico municipal había incurrido en un delito continuado de falsedad en documento público y otro de malversación que causaron a las arcas locales un detrimento de 153.777 euros, del que exigía que el acusado respondiese civilmente junto a las empresas adjudicatarias. El fiscal sostenía que Andrés C. y el otro acusado expidieron, obrando ambos concertadamente y con conocimiento de su carácter falaz», cuatro certificados de obra. Subrayó que no se llegó «a ejecutar realmente lo reflejado» y, además, «lo realizado materialmente lo fue con materiales de calidad distinta e inferior» a la que se fijaba en el proyecto. Unos hechos que el jurado popular no ha considerado acreditados.

