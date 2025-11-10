Jumilla y Lorquí consiguen un distintivo internacional por el ahorro de energía en edificios

LA VERDAD Murcia Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:01 Comenta Compartir

Los municipios de Jumilla y Lorquí han obtenido la certificación Aenor ISO 50001, que acredita su compromiso «con una gestión energética más eficiente, responsable y sostenible». Este estándar internacional avala la implantación de sistemas de gestión de la energía que ayudan a controlar el consumo, detectar ineficiencias y aplicar medidas de ahorro en los edificios y servicios municipales. El acto de entrega tuvo lugar en el Parque Científico de Murcia, organizado por EuroVértice, entidad socia del proyecto europeo LIFE OwnYourSECAP, que ha acompañado técnicamente a estos municipios en la implantación de sistemas de gestión energética. «Creemos que los cambios reales empiezan en los municipios. Haber trabajado junto a Jumilla y Lorquí desde 2022 a 2025 ha sido una experiencia muy enriquecedora que demuestra cómo se puede avanzar hacia la neutralidad climática desde lo local», señaló Nuria Prior, directora de EuroVértice.

Para Severa González, alcaldesa de Jumilla, este certificado «no es un logro final, es un paso más en el camino que llevamos recorriendo desde hace tiempo. Un camino que no es fácil, pero que sabemos que es el correcto. Cuando se trata de eficiencia energética, no hablamos solo de ahorro energético como tal, hablamos de futuro». Joaquín Hernández, regidor de Lorquí, remarcó la importancia de obtener un reconocimiento que «acredita que el municipio gestiona su consumo energético de manera eficiente, responsable y conforme a los más altos estándares. Pero más allá del certificado, lo importante es lo que representa: el esfuerzo constante por reducir nuestra huella ambiental, mejorar el uso de los recursos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más y resiliente».