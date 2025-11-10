La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alcaldes de Lorquí y Jumilla, con los certificados, acompañados de representantes de EuroVértice. LV

Jumilla y Lorquí consiguen un distintivo internacional por el ahorro de energía en edificios

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

Los municipios de Jumilla y Lorquí han obtenido la certificación Aenor ISO 50001, que acredita su compromiso «con una gestión energética más eficiente, responsable y sostenible». Este estándar internacional avala la implantación de sistemas de gestión de la energía que ayudan a controlar el consumo, detectar ineficiencias y aplicar medidas de ahorro en los edificios y servicios municipales. El acto de entrega tuvo lugar en el Parque Científico de Murcia, organizado por EuroVértice, entidad socia del proyecto europeo LIFE OwnYourSECAP, que ha acompañado técnicamente a estos municipios en la implantación de sistemas de gestión energética. «Creemos que los cambios reales empiezan en los municipios. Haber trabajado junto a Jumilla y Lorquí desde 2022 a 2025 ha sido una experiencia muy enriquecedora que demuestra cómo se puede avanzar hacia la neutralidad climática desde lo local», señaló Nuria Prior, directora de EuroVértice.

Para Severa González, alcaldesa de Jumilla, este certificado «no es un logro final, es un paso más en el camino que llevamos recorriendo desde hace tiempo. Un camino que no es fácil, pero que sabemos que es el correcto. Cuando se trata de eficiencia energética, no hablamos solo de ahorro energético como tal, hablamos de futuro». Joaquín Hernández, regidor de Lorquí, remarcó la importancia de obtener un reconocimiento que «acredita que el municipio gestiona su consumo energético de manera eficiente, responsable y conforme a los más altos estándares. Pero más allá del certificado, lo importante es lo que representa: el esfuerzo constante por reducir nuestra huella ambiental, mejorar el uso de los recursos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más y resiliente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  4. 4 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  5. 5 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  8. 8

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  9. 9

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jumilla y Lorquí consiguen un distintivo internacional por el ahorro de energía en edificios

Jumilla y Lorquí consiguen un distintivo internacional por el ahorro de energía en edificios