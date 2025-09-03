Una iniciativa promueve la inclusión social en los entornos vulnerables de Jumilla La Comunidad extenderá el proyecto Pro-Tejiendo Nuestro Barrio a otros municipios para generar espacios de convivencia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, durante la visita a las zonas de intervención con el proyecto ''Pro-Tejiendo nuestro barrio'.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, acompañada por la alcaldesa de Jumilla, Seve González, visitaron el centro social Ermita del Tercer Distrito, dando a conocer el Plan de Acción Comunitaria en entornos vulnerables, que se enmarca en la convocatoria de ayudas a entidades locales para fomentar la convivencia.

Esta iniciativa llega a la localidad a través del programa Pro-Tejiendo Nuestro Barrio dedicado a promover la inclusión social en entornos vulnerables de los distritos del municipio y el barrio de Santiago. De este modo, Conchita Ruiz ha declarado que «junto a Jumilla, han participado en estos proyectos de acción comunitaria otros municipios como Mazarrón, Cieza, Alcantarilla y Totana, la previsión que vamos a fomentar desde Política Social es que llegue a más municipios con la disposición de los ayuntamientos de más de 200.000 euros para que participen en la siguiente convocatoria».

«Este proyecto es la continuidad de Tejiendo Nuestro Barrio que realizó un diagnóstico de la situación de los distritos y el barrio de Santiago. El siguiente paso era actuar, llevando a cabo actividades dentro de ese proceso participativo», explicó Seve González. Esta iniciativa, que cuenta con una financiación regional de 285.000 euros procedentes de fondos europeos, abarca una población de 3.000 personas.

Cuarenta entidades

En este sentido, el Grupo de Acción Local está formado por representantes de cuarenta entidades públicas y privadas, asociaciones, empresas y medios de comunicación, así como de un Grupo Motor compuesto por vecinos de la zona que participan de manera activa y voluntaria en esta iniciativa.

La consejera añadió que esta iniciativa permitirá «generar espacios de convivencia para tejer un nuevo camino dirigido a lograr una sólida red social».

