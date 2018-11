Educación vial a golpe de rap en Jumilla 03:10 War-D, rapeando en el videoclip de la campaña de educación vial, mientras un grupo de escolares circula en bicicleta, al fondo. / P.L. Un policía local logra patrocinadores para financiar el videoclip de un rapero para una campaña de tráfico con 2.600 escolares JORGE GARCÍA BADÍA Jueves, 15 noviembre 2018, 02:44

Un policía local y un rapero son los responsables de haber convertido en un 'hit' las clases de educación vial para 2.600 escolares de Jumilla. «Quería una canción en la que apareciesen tres palabras clave: ver, ya que hay que estar pendiente del entorno y de las señales de tráfico; oír, para escuchar las señales acústicas; y sentir, porque cada año mueren en España más de mil personas en la carretera». Pascual David Muñoz Álamo, pura pasión por su uniforme a sus 44 años, resume de esa manera su iniciativa. El cantante War-D -Sergio Guardiola Cruz para sus padres- captó su idea al instante y el resultado ha sido 'Ver, oír y sentir', un rap que pretende golpear las conciencias de conductores, ciclistas y peatones. «¡Es un puntazo!», clama ilusionado el agente, por el gran impacto que ha tenido la canción en la campaña de educación vial que la Concejalía de Seguridad Ciudadana dirige a todos los colegios de la localidad.

Pascual estaba en el Grupo de Atestados de Tráfico y en 2017 lo sacaron de las calles para convertirlo en monitor de educación vial. No lo tuvo fácil porque solo podía visitar los colegios y no podía impartir clases prácticas, que es lo más divertido para los niños. Estaban remodelando el parque de educación vial y era imposible usarlo. «No sabía cómo llegar a los 'enanos' y mi hijo me sirvió de termómetro para conectar con ellos».

Lejos de desanimarse, se planteó su nuevo destino como un reto profesional. Con la ayuda de su pequeño, de 8 años, sustituyó los bostezos que arrancaban los 'powerpoint' sobre las normas de tráfico por charlas didácticas, acompañadas de vídeos de YouTube sobre videojuegos como el Clash Royale, y por canciones de moda, como 'La bicicleta', de Shakira y Carlos Vives. También logró llevar las sesiones prácticas al aula: «Con goma eva y esterillas del Decathlon diseñé, junto a mi mujer, un paso de peatones para enseñar a los alumnos de Infantil cómo cruzarlo».

La DGT será informada de esta iniciativa para captar el interés de los niños por la normativa de circulación

También pagó de su bolsillo señales de tráfico hinchables, y premiaba con pegatinas de coches a los escolares que acertaban sus preguntas y juegos sobre la normativa de circulación. «La educación entra por los ojos». Y por el oído, añade, porque durante el pasado curso se le ocurrió tirar de la música para dar el golpe de efecto definitivo y terminar de ganarse el interés de los niños. «Cogí un referente como 'El Langui', que llega mucho a los jóvenes». Pascual quería trasladar al asfalto la campaña para combatir el acoso escolar que el actor y cantante Juan Manuel Montilla, 'El Langui', protagonizó con su rap 'Se buscan valientes'.

A 'puerta fría'

Así, fichó al rapero jumillano War-D para componer un tema y grabar un videoclip. Pero no disponía de financiación. «Antes de ser policía local fui agente de seguros y me puse a buscar fondos a 'puerta fría'». Dedicó su tiempo libre a convencer a empresas de Jumilla para que patrocinasen su proyecto y en abril empezó el rodaje. El 26 de octubre se estrenó 'Ver, oír y sentir', la banda sonora de la nueva campaña de educación vial. «La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, me ha dicho que informará de esta iniciativa a la DGT», subraya.

En el videoclip, War-D aparece rapeando por el parque de educación vial, con los escolares como actores de reparto. Los niños acompañan con gestos el estribillo que se ha puesto más de moda en los colegios: señalarse los dos ojos con el dedo meñique de cada mano, amplificar los oídos con las manos y llevarse los brazos al pecho mientras rapean: «Ver, oír y sentir, activar cada sentido, tener miedo a vivir, o vivir cada latido. Luchar por existir o rendirse en el camino. Vestirse un día de gris o llegar a tu destino».

La alcaldesa, Juana Guardiola, le ha entregado al rapero un disco de oro 'pirata' por las miles de reproducciones del tema en las redes sociales. Pascual remarca que «este rap es un alegato sobre lo que tiene que ser la educación vial». Y no habla en vano, porque el videoclip está cargado de mensajes visuales: desde un niño regañando a War-D por coger el móvil en el coche a un grupo de escolares provistos de cascos circulando en bicicleta. Todo ello con una base de rimas contra la siniestralidad: «Ponte firme ante el volante, con constante precaución (...) No son de adorno, las señales se respetan, me duele ver a muchos que ni de lejos lo intentan (...)».

Esta campaña coincide con la reapertura del parque de educación vial, en el que el Consistorio le ha dedicado una rotonda a Pascual. Entre otros motivos, porque convenció al grafitero de Novelda Wayo-Wayo para decorar sus muros con Homer o Bob Esponja; empresas de neumáticos le cedieron ruedas para el itinerario del circuito de karts; y hasta rescató del almacén ocho señales obsoletas para decorarlas con dibujos de superhéroes, como Spiderman sujetando un Stop. «Tenía ganas de hacer cosas distintas», zanja este policía local con humildad. Y lo ha conseguido.