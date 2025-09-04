Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia La magistrada considera que García Bernabé permitió que el local funcionase «a sabiendas» de que no poseía permiso

Alicia Negre Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

El primer frente judicial al que tiene que hacer frente el alcalde de Alguazas se complica. El tribunal de instancia número 5 de Molina de Segura acaba de dictar un auto de continuación por procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento, contra el independiente José Gabriel García Bernabé por presunta prevaricación administrativa. El procedimiento, que amenaza con sentar en el banquillo al regidor, tiene su origen en una denuncia interpuesta por un vecino de su localidad –representado por el abogado José Luis Mazón–, ante los ruidos generados por un local de ocio del municipio.

La magistrada sostiene en su auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, que García Bernabé, desde junio de 2023, coincidiendo con su toma de posesión, permitió «de forma consciente» la actividad de la discoteca Radikal Café –en el polígono industrial El Puente–. Lo hizo, remarca la jueza, «a sabiendas de que la misma no poseía licencia para el desarrollo de dicha actividad al no cumplir con los requisitos para ello».

Ese local, que se encuentra apenas a 150 metros de la vivienda del denunciante, no contaba con licencia y no tenía posibilidad de obtenerla, sostiene la instructora en base a un informe emitido por el Defensor del Pueblo. La jueza remarca que el alcalde debía ser conocedor de ese escrito dado que por aquel entonces ya formaba parte de la corporación.

Ese informe pone de manifiesto que en la discoteca se llevaba a cabo una actividad no permitida y refleja que se le denegó la licencia señalando que eran numerosas las quejas vecinales por los ruidos que, subraya el escrito, estaban por encima de los límites permitidos. Ese documento, que la jueza trae a colación en su auto, remarca que «la solicitud, documentación y declaración de actividad presentada no se corresponde con la que se está ejerciendo (...) que la actividad produce contaminación sonora y lumínica por encima de los límites permitidos (...) con vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística».

La instructora pone el énfasis en una queja que el denunciante presentó en octubre de 2023 ante el Ayuntamiento en la que exponía las reclamaciones que ya había entregado anteriormente y remarcaba los ruidos molestos que había sufrido todo ese verano. Una queja que, insiste, fue desoída. «Esta situación, que perduró a lo largo del tiempo, iniciándose en el año 2021, generó graves molestias por la contaminación acústica existente, que afectaron gravemente al descanso y la calidad de vida del denunciante», subraya la magistrada.

Hasta las cinco de la madrugada

En su auto, la jueza destaca que se ha probado a lo largo de la instrucción que el local desarrollaba su actividad hasta altas horas de la madrugada, ya fueran las tres o las cinco, en una terraza, con los perjuicios que ello suponía para los vecinos. El 10 de noviembre de ese año, coincidiendo con esa queja, se emite resolución por la alcaldía acordando el cese de actividad. Pese a ello, la instructora remarca que «el investigado, no cumple con sus funciones de policía ambiental, procediendo al bloqueo, cierre y precinto del local, a pesar de conocer la ilegalidad». Destaca que incluso apareció en el local, el 7 de octubre, en un acto relacionado con funciones municipales.

Tras diversos recursos y trámites, el Ayuntamiento emitió un informe en noviembre de 2023 en el que se hacía constar que en esa fecha el establecimiento ya había cesado su actividad y no ejercía en ella actividad alguna.

La magistrada apunta a la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Las partes cuentan ahora con diez días para formular sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o defensa.

García Bernabé: «Yo cerré ese local y mi actuación fue ejemplar» El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, sostuvo, en declaraciones a LA VERDAD, que, aunque ese local se abrió durante el mandato del anterior regidor, él fue quien ordenó su cierre y sostuvo que su actuación «fue ejemplar». El actual regidor explica que, tras acceder al cargo en junio de 2023, en octubre el vecino se puso en contacto con él, explicándole el problema de ruidos que sufría y que llevaba tiempo denunciando. «Me interesé por el asunto y vi que había varios escritos en los que denunciaba la discoteca», explica. «En ese momento clausuramos el local». García Bernabé remarca que «mi actuación es ejemplar porque desde el mismo momento que este vecino vino a mí, fui yo quien clausura y cierra esta discoteca». En junio de 2024, explica, los dueños del local presentaron una nueva declaración responsable y, durante unos días la volvieron a abrir, pero «fue para tres fiestas puntuales» y a día de hoy está cerrada. «Se abrió mucho antes de mi mandato como alcalde y soy yo quien la cierra».

Temas

Alguazas