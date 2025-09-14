La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Elena y Carlos Santiago (4i), con sus hijos Carlos (1i), con síndrome de Down, y Pablo (3i), con asperger. J. Carrión / AGM

Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio

Los padres recibieron ocho meses después de su paso por el Reina Sofía la notificación judicial por una presunta agresión: «No son amenazas, son pacientes vulnerables»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:12

El pasado 17 de enero, Pablo, un murciano de 20 años con asperger y un largo historial de autolesiones y tentativas de suicidio, volvió a ... intentarlo. Como otras veces, la situación terminó en el hospital. Lo que no podía imaginar su familia, que lleva años batallando contra estas situaciones extremas, es que esta vez, Pablo, que cuenta con una discapacidad del 75%, saldría del ingreso denunciado por un trabajador del centro donde se recuperaba de su crisis.

