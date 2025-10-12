La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El empresario José Hernández posa en la Redacción de LA VERDAD. NACHO GARCÍA
Presidente del Grupo Hortofrutícola Paloma

José Hernández Navarro: «La Región ha sufrido mucho con el tomate de Marruecos; había 31 empresas y quedan 4»

Censura que Bruselas favorezca también los productos marroquíes del Sáhara, y califica de «barbaridad» que la UE abra todas las puertas a países competidores

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:41

Comenta

Es un referente en el sector. Con 74 años, José Hernández, presidente del Grupo Hortofrutícola Paloma, ha sido premiado en Fruit Attraction por su ... dilatada trayectoria y su defensa del tomate murciano y español. Su empresa familiar, profesionalizada y diversificada, es una de las pocas que quedan en la producción y exportación de tomate; preparadas y modernizadas para seguir compitiendo frente al expansionismo marroquí. Señala que las ventajas que le ha concedido la UE a Marruecos –entre ellas el último acuerdo que incluye al Sahara, y que ha indignado más al sector– le ha pasado una dura factura a la Región: las 31 empresas de tomate que había hace unos años se han quedado en 3 o 4. Fue presidente e impulsor de Proexport y negociador en Bruselas. Habla del agua con conocimiento de causa, ya que construyó la primera desaladora privada para riego hace 33 años en Mazarrón. Apuesta por los trasvases, y cree que ahora se desala más «por insolidaridad».

