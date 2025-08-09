La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José López Guerrero. CEDIDA

Un investigador murciano busca los resortes de la adicción al juego

El Centro de Mente y Comportamiento de la Universidad de Granada recluta voluntarios para analizar la respuesta adictiva y abrir camino a tratamientos más efectivos

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

Un grupo investigador del Centro de Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada (UGR), del que forma parte el santomerano José López Guerrero, ... busca los resortes que activan las ganas de seguir apostando en el diseño de los juegos 'online'. Para ello, se encuentra reclutando voluntarios para un experimento a través de internet que permitirá «explorar la relación entre ciertos comportamientos y la implicación en juegos de azar». El objetivo es contribuir al desarrollo de estrategias más eficaces para la prevención y tratamiento de los problemas asociados al juego.

