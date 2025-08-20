La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lesiones causadas por impétigo, ya evolucionadas, en la pierna de un niño. Antonio Gil / AGM

La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»

El impétigo no suele causar complicaciones graves, pero se transmite con mucha facilidad entre los niños más pequeños

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:36

Al hijo mayor de María, de 6 años, le apareció una pequeña marca en la muñeca hace algo más de una semana, mientras la familia ... pasaba unos días en el Mar Menor. Parecía el picotazo de un mosquito. «No se paraba de rascar y se le hizo herida», recuerda su madre. Empezaron a aplicarle pomadas para aliviar el picor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  3. 3 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  6. 6

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  7. 7

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  8. 8 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  9. 9 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  10. 10 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»

La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»