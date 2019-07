La huelga de Renfe apenas se deja sentir en la Región Entrada de un tren Altaria a la estación del Carmen. / I.S. En Larga Distancia únicamente no circulan por las vías de la Comunidad dos de las diez expediciones que la conectan con Madrid, una por sentido. Los servicios míninos en cercanías oscilan entre el 75% en horas punta y el 50% en horas valle PEDRO NAVARRO y E.M. Lunes, 15 julio 2019, 10:27

Este lunes comienza la segunda fase de la operación salida de verano, pero miles de viajeros tendrán que retrasar en toda España sus vacaciones debido a la huelga convocada por CC OO y que supone la cancelación por parte de Renfe de 320 trenes programados para el día.

El paro tiene, sin embargo en los convoyes con origen y destino en la Región de Murcia un alcance limitado, más aún si se tiene en cuenta que el alto porcentaje de servicios mínimos fijados, debido a que la huelga coincide con una jornada de «excepcional movimiento de viajeros», según la operadora pública, ya que a la movilidad propia de un lunes, se une el final e inicio de quincena vacacional, afectando a todos los trenes, argumenta Fomento. «La jornada se está desarrollando sin incidentes», apostilla.

Así, en Larga Distancia únicamente no circulan por las vías de la Región dos de las diez expediciones que la conectan con Madrid, una por sentido. La primera, que no efectuó su salida, es la que partía de la capital de España a las 9 de la mañana. La segunda que no dispondrá de servicio será la que debía salir de la Estación del Carmen de Murcia -sin origen en Cartagena- a las 14.23 horas.

Por lo que respecta a las conexiones de la Región con Cataluña, está previsto que operen los seis enlaces previstos habitualmente, tres por sentido, según confirmaron fuentes de la entidad pública empresarial, al tiempo que recuerdan que «ningún viajero va a quedarse en tierra».

«La venta de billetes para los trenes afectados se encuentra bloqueada desde que se inició la convocatoria de huelga hace unas semana y se fijaron los servicios mínimos, por lo que son pocos los pasajeros los afectados», señala un portavoz de Renfe, que recuerda, no obstante, que siempre se establecen alternativas para estos viajeros. «Todos han sido informados previamente de su situación, bien vía telefónica, bien por correo electrónico, si realizaron la compra 'online', y se les han dado tres alternativas». Así, pueden solicitar un billete para uno de los convoyes siguientes, en los que se han reservado plazas ante esta situación; solicitar una cambio gratuito para otra fecha o solicitar la devolución del precio del billete.

En relación a los servicios de Cercanías que operan en la Región de Murcia (Murcia-Lorca-Águilas y Murcia-Alicante), se establece el porcentaje de servicios mínimos del 75% en horario punta del 50% del servicio habitual en el resto del día.

107 trenes de Larga Distancia y AVE cancelados en España

En el conjunto de España, del total de cancelados, 107 son trenes de Larga Distancia y AVE, casi el 28% del total de los 387 inicialmente programados, como se desprende de los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento ante el paro de 23 horas.

En los trenes de Media Distancia (regionales), se han cancelado el 45% del total, 213 trenes. Y en cuanto a los servicios de Cercanías, se ha establecido la circulación del 75% de los trenes habituales en las 'horas punta' y el 50% en el resto del día. Respecto a los trenes de mercancías, se han cancelado el 75% de los inicialmente previstos.

El motivo por el que CC OO ha convocado el paro es que considera que Renfe ha «incumplido» lo pactado en el nuevo convenio: generar empleo, reducir la jornada y aumentar el sueldo. Así, cree que está «agotada» la vía de la negociación. En un comunicado el sindicato, el segundo en representación en el comité de empresa por detrás de UGT, denuncia que el empleo que se está generando no es nuevo porque los nuevos contratos sustituyen a los trabajadores que están dejando la empresa con bajas incentivadas.