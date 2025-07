Un hombre asume ante el juez que engañó a su novia para que pidiera un préstamo y le entregara 6.000 euros El procesado acepta una pena de nueve meses de cárcel que quedará en suspenso con el requisito de que no vuelva a delinquir e indemnice a la que era su pareja

Un hombre ha sido condenado a nueve meses de cárcel tras asumir ante la Audiencia Provincial que engañó a su novia para que le entregara 6.000 euros. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, el procesado se benefició de una suspensión de la pena con el requisito de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y que abone a su entonces pareja 9.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según consta en la sentencia, en marzo de 2019 el procesado convenció a su pareja de que necesitaba 6.000 euros para cerrar un acuerdo en un procedimiento sobre la custodia de su hija que le permitiría ver a la menor, algo que no era cierto. Creyendo a su novia, la afectada, que no tenía ese dinero, pidió un préstamo de 7.000 euros a Cofidis con un interés del 15,9% que no quedaría satisfecho hasta cuatro años después.

El acusado le ofreció a su entonces pareja el número de cuenta de una mujer que dijo era su abogada y a quien ésta le transfirió ese dinero. La receptora del dinero, que era consciente de la estafa desplegada por el acusado, también asumió los hechos aceptando una pena de dos meses de cárcel. Ambos, según consta en la sentencia, se repartieron el dinero.

