Las hipotecas aumentaron un 15% en agosto en la Región de Murcia, aunque se ralentiza la subida Se formalizaron 1.053 operaciones, que suponen 121 millones de euros en capital prestado

El número de hipotecas sobre viviendas en Murcia creció un 15,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, y se formalizaron 1.053 operaciones de este tipo, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta subida es casi el doble de la media que se registró en España, que alcanzó el 7,5%, aunque se ralentiza este aumento, ya que en julio había sido del 36,9%. Solo en cinco comunidades hubo menos hipotecas que durante el año 2024: Asturias, Extremadura, Madrid, Andalucía y Navarra.

En el total del país, el interés medio con el que se consigue el préstamo para la compra de una vivienda se situó en el 2,89%, por debajo del 2,94% del mes anterior y el más bajo desde febrero de 2023 (2,86%). Con el dato de agosto se acumulan ya siete meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en agosto ha logrado seguir por debajo de esa cota. Por otra parte, el 40,6% de estas compras de casas se constituyó a tipo variable, el porcentaje más elevado desde julio de 2024, mientras que el 59,4% lo hicieron a tipo fijo. El importe medio para la compra de la vivienda es ya de 169.650 euros, lo que supone también una subida del 15% con respecto a agosto de 2024.

121 millones

En Murcia se prestaron 121,15 millones de euros para la compra de una vivienda en agosto, un 41,79% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 22,1%. Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.462 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 147,31 millones de euros. De ellas, 26 fueron sobre fincas rústicas y 1.436 sobre urbanas.

De las 1.436 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Murcia, 1.053 fueron sobre viviendas; 3 en solares y 380 en otro tipo. El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 79 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

Por contra, se cancelaron 1.548 préstamos sobre fincas en la Comunidad. De ellas 844 correspondieron a viviendas, 79 a fincas rústicas, 609 a urbanas y 16 sobre solares.