«Mi hijo vino un día con un moratón y otro con una fisura, y nadie hacía nada»

Tenía nueve años y su trastorno del espectro autista (TEA) le hacía especialmente vulnerable frente a los 'matones' de la clase. Durante meses, soportó el maltrato verbal y en ocasiones físico de un compañero, sin decir nada. «Siempre he tenido mucha comunicación con mi hijo, hablábamos todas las noches. Pero de lo que le ocurría en clase no contaba nada, no quería hacerme sufrir», recuerda, más de una década después, su madre, que prefiere mantener su identidad en el anonimato.

«Empezó a somatizar, decía que le dolía la tripa y no quería ir al colegio». Un día, «llegó a casa con un morado en la pierna». Una caída accidental, aseguró. Poco después, apareció con una fisura en el empeine que le habían hecho mientras practicaba deporte. Él seguía sin decir nada, pero sus amigos avisaron a su madre. Angustiada, acudió a la profesora y a la dirección del colegio. No encontró el apoyo que buscaba. Escuchó el socorrido «son cosas de niños», y «nadie hizo nada». Finalmente, lo solucionó ella misma hablando con los padres y encarándose con el propio acosador en la puerta del colegio. «No fue lo adecuado, no es así como se tienen que hacer las cosas. Afortunadamente, ahora ya hay protocolos para afrontar estas situaciones», recuerda la madre.

Descubrir que un hijo es acosado en el colegio desata la preocupación y angustia de cualquier padre, pero no es menor el impacto que produce conocer que tu hijo es el agresor, o que mira hacia otro lado. Es lo que le ocurrió a otra madre atendida por la Asociación Murciana contra el Acoso Escolar (Amurcae). «Me enteré de que estaban acosando a un compañero de mi hijo, le pregunté y me dijo: 'es un friki'. Yo no le había educado para eso. Hablé mucho con él, trabajando la empatía». La labor dio sus frutos.

Poco a poco, el trabajo de Amurcae y de la comunidad educativa también da resultados. Entre todos, se han marcado el propósito de desterrar el acoso de las aulas.