Herido grave en una colisión entre dos vehículos en la autovía A-7 a su paso por Librilla
El suceso provocó importantes retenciones en la zona
LA VERDAD
Martes, 2 de septiembre 2025, 19:58
Una persona resultó herida grave en una colisión que ha ocurrido entre dos vehículos en el kilómetro 591 de la autovía A-7, en sentido Alicante, a su paso por el municipio de Librilla, según informó la Guardia Civil de Tráfico.
El accidente ocurrió a las 18 horas y el herido fue trasladado por una ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca. El suceso provocó importantes retenciones en la zona que llegaron a los seis kilómetros.
