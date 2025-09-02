Herido grave en una colisión entre dos vehículos en la autovía A-7 a su paso por Librilla El suceso provocó importantes retenciones en la zona

LA VERDAD Martes, 2 de septiembre 2025, 19:58

Una persona resultó herida grave en una colisión que ha ocurrido entre dos vehículos en el kilómetro 591 de la autovía A-7, en sentido Alicante, a su paso por el municipio de Librilla, según informó la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente ocurrió a las 18 horas y el herido fue trasladado por una ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca. El suceso provocó importantes retenciones en la zona que llegaron a los seis kilómetros.