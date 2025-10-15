Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia

Uno de los principales gigantes turísticos en España y a nivel internacional, el Grupo Piñero, cuyos orígenes se encuentran en una pequeña agencia de viajes ... en Murcia, parece dispuesta a explorar oportunidades de inversión en la Región. Así lo confirmó este martes su CEO, Encarna Piñero, durante su intervención en el Foro Tertulia La Luz, ante un nutrido grupo de empresarios y de tres consejeros del Gobierno regional –Carmen Conesa (Turismo), Luis Alberto Marín (Economía) y Juan María Vázquez (Medio Ambiente)–. Además, anunció que están en proceso de compra ya de un inmueble histórico en Mula, la localidad donde nacieron sus padres.

La consejera delegada de Grupo Piñero, que integra el turoperador Soltour y gestiona más de una veintena de hoteles a través de su marca Bahía Príncipe –sobre todo en República Dominicana, pero también en México, Jamaica y España (Baleares y Canarias)–, con un volumen de facturación que alcanzó los 978 millones de euros el pasado año, aseguró ante los presentes, entre los que estaba el presidente de Croem, Miguel López Abad, que hasta ahora «en nuestra hoja de ruta, sinceramente, no ha estado Murcia como un destino para invertir en hoteles. Pero es verdad que no lo descartamos. Porque estamos en un proceso nuevo, de evolución y transformación en el que me gustaría incluir a la Región».

En este sentido, hizo hincapié de cara al futuro en que «estamos poniendo los cimientos de los próximos 50 años y firmamos hace unos meses un acuerdo con Hyatt, la cadena americana. De forma que existe la posibilidad de ampliar nuestro porfolio. Así que esta Comunidad, que tengo que conocer más, creo que puede reunir las condiciones para poder acoger uno de los hoteles. O sea, que sí, que cojo el guante y vamos a trabajar en eso».

A corto plazo, Encarna, a quien acompañó durante la cita su madre, se refirió también al sentimiento y el amor por Mula que siente toda su familia, y que todo parece que se puede concretar con la adquisición del histórico edificio del Palacio del Marqués de los Vélez, en la plaza del Ayuntamiento de la localidad, un proceso de compra que podría cerrarse próximamente, con el objetivo de que pueda convertirse en la sede de la Fundación Pablo Piñero.

También hizo mención a la posibilidad de hacer realidad el viejo proyecto de crear un complejo termal en Los Baños de Mula. Un antiguo sueño que no se ha podido concretar hasta ahora por su elevada complejidad, pero que sigue como reto pendiente.

La empresaria murciana, que ejerce el liderazgo de la compañía fundada por su padre en 1975 –fallecido en 2017–, a la vera de su madre, Isabel García Lorca, presidenta, y junto a sus dos hermanas, Isabel y Lidia, que también desempeñan responsabilidades ejecutivas, puso en valor durante el encuentro sus profundas raíces murcianas, más allá de que la sede corporativa esté ubicada en Palma de Mallorca, donde se asentó la familia por tener allí el eje del negocio.