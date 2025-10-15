La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lucas Jiménez, Carmen Conesa, Encarna Piñero, Luis Alberto Marín y Tomás Fuertes, ayer, en el foro. V. Vicéns / AGM

Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia

La CEO del grupo turístico confirma que están en proceso de comprar el Palacio del Marqués de los Vélez de Mula y analizarán más proyectos

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:09

Comenta

Uno de los principales gigantes turísticos en España y a nivel internacional, el Grupo Piñero, cuyos orígenes se encuentran en una pequeña agencia de viajes ... en Murcia, parece dispuesta a explorar oportunidades de inversión en la Región. Así lo confirmó este martes su CEO, Encarna Piñero, durante su intervención en el Foro Tertulia La Luz, ante un nutrido grupo de empresarios y de tres consejeros del Gobierno regional –Carmen Conesa (Turismo), Luis Alberto Marín (Economía) y Juan María Vázquez (Medio Ambiente)–. Además, anunció que están en proceso de compra ya de un inmueble histórico en Mula, la localidad donde nacieron sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia

Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia