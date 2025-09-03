La gastronomía regional se deja querer por los consumidores asiáticos en Hong Kong Productores de verduras, frutos secos, conservas y salazones acuden a Asia Fruit Logistica, una de las principales puertas de entrada al continente

LA VERDAD Murcia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La gastronomía de la Región de Murcia busca ampliar sus horizontes comerciales estos días en el marco de las actividades paralelas con motivo de la Asia Fruit Logistica, que se celebra en la ciudad china de Hong Kong por tercer año consecutivo.

Se trata de dar a conocer al continente la «variada oferta gastronómica, que pasa por las mejores frutas y verduras, frutos secos, conservas, quesos, arroz, pimentón, carnes y pescados, salazones o nuestros vinos de las tres denominaciones de origen», indicó la consejera regional de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, presente en la feria agroalimentaria.

Estas actividades, organizadas por el Gobierno regional permiten «estar presente en Hong Kong» lo que «no es sólo la oportunidad de llegar a un mercado de 7,5 millones de personas, sino ser relevantes en una de las principales puertas de entrada al mercado asiático, ya que desde aquí el producto viaja a otros países de Asia», indicó ayer Rubira.

La responsable indicó que «este año hemos incrementado las acciones de promoción y contamos con una jornada en la que ponemos en valor, por un lado, productos frescos como frutas y verduras y, por otro, productos englobados en la asociación Origen Murcia, que son los mejores embajadores de la gastronomía de la Región de Murcia».

Al encuentro asistieron los participantes de la delegación de la Región de Murcia presentes en Hong Kong, importadores llegados de diferentes puntos de Asia, distribuidores de Hong Kong, medios de comunicación locales especializados e 'influencers' del sector de la gastronomía.