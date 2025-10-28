La Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Murcia se unen contra la probreza infantil

EFQ Murcia Martes, 28 de octubre 2025, 22:56 Compartir

La Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Murcia han reafirmado su alianza para combatir la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Desde su puesta en marcha en 2007, el programa ha acompañado en Murcia a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad.

Solo en 2024 se han atendido a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 2.000 familias del municipio. Estos resultados son posibles gracias a la colaboración con el área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, así como al trabajo en red con entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia.

Pilar Torres Díez, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, está impulsando distintas acciones fundamentales para el avance en el compromiso del cumplimiento de los Derechos de la Infancia, con la renovación del Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia y lo que de ello se deriva, entre lo que figura el establecimiento de redes sólidas para la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad y accesibilidad.

«Desde CaixaProinfancia nos esforzamos por garantizar que ningún niño o niña quede atrás. Queremos que todos puedan crecer, aprender y soñar con un futuro mejor, sin que su contexto social o económico sea una barrera para alcanzar sus metas. CaixaProinfancia es, en definitiva, nuestra apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria», afirma el director del programa CaixaProinfancia de la Fundación 'la Caixa', Albert Rodríguez.

Solo en 2024 se atendió a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 2.000 familias del municipio

CaixaProinfancia trabaja para romper la transmisión de la pobreza entre generaciones y promover la igualdad de oportunidades. Para ello, pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento educativo familiar, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.

La intervención se realiza a través de entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con servicios sociales, centros educativos, centros de salud y otros agentes del territorio. Esta colaboración permite priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

Dentro del programa CaixaProinfancia, el proyecto 'Tienes Talento' presenta como objetivo identificar y desarrollar las capacidades y talentos de niños y niñas de entre 6 y 12 años que viven en contextos de vulnerabilidad. Las actividades se realizan en tres espacios educativos municipales (Espinardo, Los Dolores y en el recién inaugurado en el centro municipal García Alix) en horario extraescolar.

El proyecto ofrece apoyo integral con actividades que van desde refuerzo educativo hasta atención psicosocial

Estos centros ofrecen un entorno lúdico y educativo que complementa la formación escolar y facilita la conciliación familiar, al tiempo que promueven valores como la creatividad, la cooperación y la autonomía personal.

Romper el círculo de la pobreza

En España, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza heredada, CaixaProinfancia promueve un acompañamiento integral y personalizado, orientado a mejorar las competencias básicas, los hábitos de estudio y la autoestima de los participantes, favoreciendo así su empoderamiento y su inclusión social.

Con dieciocho años de experiencia en entornos vulnerables, CaixaProinfancia ofrece un apoyo integral y multidimensional con actividades que abarcan desde el refuerzo educativo hasta la atención psicosocial y el bienestar familiar. Su modelo de intervención innovador, basado en el trabajo en red, se despliega por todo el territorio español, abarcando las 17 comunidades autónomas, ciudades autónomas, 148 municipios, 200 redes y más de 400 entidades sociales. Estas entidades colaboran directamente en la atención y seguimiento de las familias, priorizando las ayudas según sus necesidades.

El programa se articula a través de redes territoriales de atención, promoviendo la colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y otros agentes del territorio (escuelas, centros de salud y servicios sociales). Esta coordinación permite optimizar los recursos y garantizar que cada niño o niña reciba el apoyo necesario según su situación y necesidades.

La educación como motor de cambio

Las condiciones del entorno, la salud o la organización familiar, influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, de manera que aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.

Según el último Informe de Evaluación de CaixaProinfancia publicado, correspondiente al curso 2022-2023, los datos reflejan el impacto positivo del programa, ya que cerca del 90% de los participantes lograron promocionar de curso, y la tasa de graduación en la ESO alcanzó un destacado 82,4%, situándose un 31,2% por encima de la media nacional de estudiantes del mismo estrato socioeconómico.

El programa se enfoca también en promover el desarrollo de sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, la autonomía en el aprendizaje, el incremento de las expectativas de éxito y el impulso de los resultados académicos y el rendimiento escolar. Además, trabaja para mejorar la autoestima de los participantes, su empoderamiento y el fortalecimiento de los procesos de socialización e inclusión social.

Es por esto, que el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por continuar trabajando en estrecha colaboración con CaixaProinfancia en la atención a la infancia y adolescencia del municipio.