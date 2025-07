Feijóo ahonda en el compromiso de no gobernar con Vox en plena crisis por la 'cacería' de magrebíes

María Eugenia Alonso / LV Madrid/ Murcia Jueves, 17 de julio 2025, 01:25 Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo espera su momento. Tiene claro que Pedro Sánchez «no va a aguantar la legislatura» y se verá obligado a sacar las urnas a la calle. Entonces, intentará dar el salto a La Moncloa en solitario, sin ataduras ni contrapesos incómodos. Es por eso que el líder del PP no pierde ocasión para apelar al electorado situado a su derecha azuzando la teoría de que elegir otra papeleta que no sea la de su partido puede mantener al dirigente socialista en el poder. «Le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox», reiteró ayer. Pero una cosa es querer y otra poder. Y, sin ninguna encuesta que le acerque a la ansiada cifra de los diez millones de votos que apuntale sus planes, Feijóo no cierra la puerta a pactar con Santiago Abascal aquellos «asuntos mollares» para el país.

La cuestión migratoria tras los disturbios racistas en Torre Pacheco han reavivado la batalla en la derecha. El jefe de la oposición acusó a Vox de «faltar al respeto a sus votantes y a la inteligencia de los españoles» al reiterar una y otra vez el mensaje de que PSOE y PP son los culpables del aumento de la inmigración irregular en España. De un tiempo a esta parte, los populares han endurecido su discurso sobre la inmigración, adaptando incluso su ideario político, para comer terreno a los ultraderechistas que siguen al alza en las encuestas. «La inmigración no da carta blanca para cometer delitos», insistió ayer Feijóo.

El presidente Pedro Sánchez, por su parte, aprovechó ayer para hacer una firme defensa de las bondades de la migración «segura, regular y ordenada», en plena tensión por las 'cacerías' contra los extranjeros en Torre Pacheco. El presidente del Gobierno eludió una mención expresa en este asunto a la actitud de Vox o del PP, pero remarcó que España también fue país de emigrantes en busca de oportunidades e insistió en que ese puede ser un fenómeno positivo. «Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración».

Miras señala la «exclusión»

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, pidió ayer «calma» y «que cese ya la violencia» en Torre Pacheco, y apuntó que cualquier discurso que no reclame eso «no es responsable». «Cualquier mensaje dirigido a Torre Pacheco que no sea pedir calma y pedir que cese la violencia, no es responsable», señaló López Miras, quien explicó que su «obligación» es la de «procurar que se mantenga la convivencia», aunque afirmó que «la delincuencia está vinculada a la exclusión social y eso es lo que tendría que hacernos reflexionar en España».

El secretario general del PSOE de la Región, Francisco Lucas, pidió a Miras que rompa de «forma inmediata» sus acuerdos con Vox y que, la semana que viene, «no apruebe unos Presupuestos que incluyen políticas racistas y xenófobas». Se ofreció a alcanzar un acuerdo «sin condiciones, sin líneas rojas», para que los Presupuestos regionales no dependan de las «imposiciones reaccionarias».

El vicesecretario de Organización del PP, Joaquín Segado, rechazó la iniciativa, que tildó de «postureo».