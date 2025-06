Las familias pagan sin ayudas cuatro de cada diez plazas en residencias de mayores en la Región

Las murcianas cuentan con las pensiones más bajas de España

Las mujeres de la Región de Murcia cuentan con pensiones de 976 euros al mes de media, un 16,3% menos que el importe en el conjunto de la Región. «Somos la comunidad autónoma que tiene mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y eso conlleva que las pensiones de las mujeres sean las más bajas de todo el Estado», aseguró Gertrudis Peñalver. Aunque la gran diferencia, resaltaron desde el sindicato, no está ahí, sino en las pensiones no contributivas, donde más del 70% de personas beneficiarias son mujeres, debido a su mayor dedicación a los cuidados, que ha penalizado históricamente sus cotizaciones. Estas mujeres, que no alcanzan el mínimo necesario para acceder a una pensión contributiva, deben vivir con solo 548 euros al mes.

Por ello, el sindicato defiende que los cuidados deben ser proporcionados por cuidadores profesionales, para que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo, ya que en la actualidad, las mujeres son las principales cuidadoras de sus familiares dependientes.

En la Región hay 44.420 personas con ayuda a la Dependencia, y el 45,95% de estas prestaciones son para cuidados familiares, «es la escala más baja la que menos dinero cuesta a la dependencia». Además, hay 14.895 solicitudes pendientes de valoración.