Seth Goldman: «Es excelente que en la Región de Murcia se cultiven productos orgánicos» Seth Goldman conoce el cultivo de limones en Santomera. / VICENTE VICÉNS La marca de tés ecológicos de Coca-Cola se interesa por los limones 'made in Murcia' para lanzar sus productos en Europa ANTONIO GREGORIO MURCIA Sábado, 22 junio 2019, 02:34

Ha sido un viaje exprés, apenas unas horas le han bastado al cofundador de Honest Tea para enamorarse de la Región de Murcia y sus productos ecológicos. Los limones han atraído a este magnate americano, que buscaba los mejores ingredientes para producir su bebida a nivel europeo y, al parecer, los ha encontrado. A lo largo del pasado jueves, tal y como adelantó 'La Verdad', recorrió dos fincas con certificación de producción ecológica para comprobar 'in situ' cómo se cultiva el cítrico por excelencia.

-¿Ha sido su primera visita a la Región de Murcia?

-Efectivamente, nunca había estado aquí y tampoco en un huerto de limones orgánicos. Lo primero que hice al llegar fue verlos y probarlos.

-Ha visitado dos huertos ecológicos, uno en Santomera y otro en El Algar. ¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones?

-Me han encantado los colores de los huertos, los escenarios en los que se encuentran, el contraste con el cielo siempre azul y soleado, y el verde de los árboles repletos de limones; Murcia es sorprendente. Es excelente que en esta región se cultiven productos orgánicos. Si un negocio quiere ser exitoso necesita ser orgánico, pero la decisión de transformarse para ello es muy complicada, es sacrificada. He conocido a gente muy talentosa aquí. Estoy agradecido de que haya personas que cultivan ecológicamente, y esto vaya cada vez a más.

-¿Cómo ha conocido Murcia y sus productos?

-Gracias al equipo de Coca-Cola. Ellos han sido los encargados de descubrirme la producción de la Región de Murcia. Estaban pensando en limonada y necesitaban los mejores recursos, así que dieron con Murcia.

-¿Ha descubierto una manera diferente de cultivar, en comparación con América?

-No conozco mucho como se cultivan los limones orgánicos en América, pero lo que ha visto en Murcia es que hay mucha diversidad. Se utilizan otros polinizadores y hay insectos que están involucrados. La diversidad es la riqueza de la zona.

-Tuvo una anécdota con un agricultor.

-Sí, un agricultor me contó que convirtió su producción de limones en orgánicos porque sus árboles no estaban felices, y ahora sus árboles son felices de nuevo. Eso me impactó.

-¿Por qué debemos producir y consumir productos ecológicos?

-Es importante la producción ecológica. Primero, por el ecosistema y por nuestro planeta, ya que soporta mucha biodiversidad, y la biodiversidad es buena para el planeta. Pero también es importante para las personas, ya que los insecticidas, herbicidas y demás productos que se utilizan están desarrollados para acabar con las criaturas vivas y no es bueno incorporar todo eso a nuestro organismo. También se acumulan en nuestro planeta, por ello pienso que cuanto menos los acumulemos será mejor para todos y los árboles serán felices (risas).

-¿Y saben mejor los productos ecológicos?

-Pienso que sí, es algo que suele ser muy sugestivo, pero creo que sí.

-La idea es comenzar a comercializar estos productos en Europa. ¿A partir de cuando será?

-Se están vendiendo ya en el Reino Unido, Alemania o el norte de Europa. Muchos mercados están disfrutándolos ya.

-¿Y en España?

-De momento estamos esperando a ver como funcionan los productos en los mercados que están disponibles y, a partir de ahí, y según su funcionamiento, ampliaremos a más mercados.

-¿De dónde proceden las frutas y demás productos utilizados?

-En Europa utilizamos productos de aquí, solo de aquí. En Estados Unidos, los limones proceden de California o Argentina.

-¿En un futuro cercano podrían ser los limones solo de Murcia?

-Definitivamente los limones, en Europa, tienen que ser de aquí. Si tengo que apostar por el mejor producto al mejor precio, optaría por lo orgánico de aquí.

-¿Volverá a la Región de Murcia?

-Definitivamente sí. Me ha gustado mucho y volveré, al menos, de vacaciones, con mi familia.