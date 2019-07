César Nebot: «La estadística combate la resistencia bacteriana a los antibióticos» El investigador César Nebot. / guillermo carrión / agm El economista ingresa hoy en la Academia de Farmacia de la Región, un nombramiento que recibe «con muchas ganas e ilusión» MARTA SEMITIEL Martes, 9 julio 2019, 02:49

Preocupado constantemente por que sus explicaciones sobre un tema tan científico como la resistencia bacteriana sean sencillas, el economista César Nebot afronta esta tarde su discurso de ingreso en la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia. El acto de su nombramiento, ante el que reconoce sentirse halagado e ilusionado a partes iguales, tendrá lugar a las 20.30 horas en el Casino de Murcia, y servirá también como cierre del curso de la Academia y el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

-¿Cómo recibió la noticia?

-Con mucha sorpresa. Es un honor que no me esperaba, no tengo palabras, la verdad. Me dijeron que habían valorado mi candidatura y me quedé blanco. Tengo muchas ganas de poder contribuir con la Academia. Estoy muy emocionado.

-Su campo de investigación es la resistencia bacteriana, ¿en qué está trabajando ahora?

-Ahora mismo estamos estudiando cómo la interdisciplinariedad es necesaria para vencer a esa resistencia. En el Threshold Study Group, el equipo liderado por José María López Lozano y al que pertenezco, hemos publicado varios artículos en revistas punteras sobre este tema que han tenido mucha repercusión mundial.

-¿Podría resumir esos hallazgos?

-Hemos descubierto el concepto de umbral. En la relación entre el uso de antibióticos y la resistencia a ellos hay un comportamiento de umbral, es decir, puedes utilizar los antibióticos hasta cierto nivel sin que la resistencia genere un problema de salud pública. Con una utilización más intensa, que sobrepase el umbral, es cuando se genera el problema. Es decir, hemos demostrado que existen umbrales y que usar los antibióticos por debajo de ellos nos permite combatir la resistencia bacteriana.

-¿Y cuál es el trabajo de un economista en ese ámbito?

-Claro, para estudiar la resistencia bacteriana necesitamos la interdisciplinariedad, que permite aunar el esfuerzo de médicos, microbiólogos, farmacéuticos y económetras, que somos los que hacemos técnicas avanzadas estadísticas para el estudio de relaciones económicas. Cuando se descubrió la penicilina, trabajaron en conjunto un médico, un bacteriólogo y un bioquímico. Hoy la resistencia es un reto mundial, así que se necesita estadística avanzada para poder estudiar cómo funciona y combatirla.

-¿De qué dependen esos umbrales que han descubierto? ¿Cómo funcionan?

-Los umbrales varían en función de cada hospital, y esto es difícil de explicar. Por un lado, el uso de antibióticos muy intensivo, durante un mes por ejemplo, aumenta la presión selectiva sobre las bacterias, que luchan por sobrevivir, así que podemos decir que cuando los utilizamos mucho y durante mucho tiempo, aumenta la probabilidad de que aparezcan bacterias resistentes. Pero por otro lado, hay una parte que también depende del hospital. Por ejemplo, que haya más camas o menos, más personal o menos, campañas de lavado de manos más o menos intensivas, son cuestiones que acaban determinando el umbral. Por eso nuestra investigación es tan importante, porque ayuda a utilizar bien los antibióticos hospitalarios en esa batalla constante contra la resistencia.

-Ahora que es académico, ¿qué pretensiones de futuro tiene?

-Lo que quiero es seguir investigando en este campo por varios motivos. Primero, porque la resistencia es una de las grandes amenazas mundiales y tenemos que poner más esfuerzo en combatirla y, segundo, porque he tenido casos muy cerca de fallecimiento por resistencia bacteriana, y quiero ayudar a combatirla.

-¿Cómo le gustaría acabar esta entrevista?

-Dándole las gracias a Arielle Beyaert, econometrista, mi mentora, mi directora de tesis, por ser una persona tan valiente y con un nivel de conocimiento tan espectacular. Tenemos muchas joyas como ella en esta Región y no nos damos cuenta.