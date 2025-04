La escasez de docentes de Matemáticas y áreas técnicas eleva la temporalidad del profesorado

La profesión docente, alerta un detallado informe elaborado por la Unesco y la Fundación SM, vive una crisis global. Según los datos presentados esta semana, ... la desmotivación por la inestabilidad y las condiciones laborales están generando una «escasez significativa» de docentes en disciplinas como Matemáticas, todas las áreas técnicas y, en menor medida, asignaturas como Lengua y Filosofía. La carencia de especialistas en Matemáticas y especialidades 'Stem' (de ciencias y tecnología) es una constante en las aulas de la Región desde hace dos cursos. Esa escasez ha obligado a la Consejería de Educación a recurrir a procesos extraordinarios para cubrir las centenares de bajas que se han ido acumulando, lo que a su vez ha tenido un efecto indeseado en los institutos: el incremento, de nuevo, de la temporalidad, ya que los contratados en esos concursos son profesionales sin plaza. Así, la tasa de temporalidad hoy entre los profesores de Secundaria supera el 20%, según los datos del sindicato Anpe.

El informe de la Unesco destaca que 720 plazas de profesorado de Matemáticas quedaron sin cubrir en la escuela pública, según el Monitor de la Educación y la Formación de la Unión Europea, que no desglosa datos por autonomías. Pero hay otra cifra que da idea de las carencias de docentes de Matemáticas, ciencias y tecnología en la Región: este curso la Consejería de Educación ha tenido que contratar a más de un centenar de profesores de esas especialidades mediante procesos de urgencia para cubrir las vacantes: además de abrir bolsas extraordinarias para dar respuesta a la falta de matemáticos, informáticos, químicos..., la Administración regional ha estrenado el nuevo sistema contemplado por la Lomloe, que permite la contratación puntual de expertos del sector productivo para impartir clases en Formación Profesional. Esa modalidad posibilita que cuando no haya profesores ni interinos se pueda contratar a personas expertas senior del sector productivo, quienes no tienen que haber cursado el máster de profesorado que suele exigirse para acceder a la función docente. Los directores de centros educativos que tienen puestos docentes sin cubrir durante más de tres semanas en el sistema de Formación Profesional, pueden proponer a la Dirección General el nombramiento de expertos del sistema productivo de su entorno para la impartición de módulos concretos.

En cifras 21% La tasa de interinidad en Secundaria, según los datos de Anpe, alcanza el 21% 100 Desde el inicio de curso, un centenar de docentes han sido contratados para cubrir bajas 5% El poder adquisitivo de los docentes ha caído un 5% entre 2022 y 2024

Las bolsas extraordinarias permiten acceder a las plazas a profesionales que no han realizado la oposición de Secundaria. Para aspirar a las vacantes, basta con que la titulación del aspirante se corresponda con la asignatura a la que concursa y, en el caso de Secundaria y Bachillerato, es requisito obligado que hayan realizado también el máster de capacitación pedagógica. En los dos casos, las contrataciones son temporales, y se trata de un recurso de urgencia para dar respuesta a la necesidad inmediata de cubrir la vacante en el aula.

«A nivel nacional, el 40% de las plazas de Matemáticas quedan sin cubrir, lo que supone un dato escalofriante. Las Matemáticas de Ciencias están quedando en manos de gente que no viene de carreras 'Stem' y es una barbaridad. Veremos si el no contar con profesores que han tenido esa formación va a tener consecuencias en el futuro», defendió durante la presentación del informe la directora de la Fundación SM, Mayte Ortiz, quien considera que una de las razones de la falta de docentes pasa porque la retribución es menor en la enseñanza que en la empresa privada.

Lo entiende así también el secretario de Organización del sindicato Anpe, José Antonio Robles. «El poder adquisitivo de los docentes ha caído más de un 5%, lo que, sumado a las condiciones laborales, con ratios elevadas e inestabilidad, provoca que los graduados en Matemáticas, grados tecnológicos y de ciencias se decanten por la empresa privada», defiende.

La eclosión de la demanda de analistas y científicos de datos por parte de las empresas ha provocado en los últimos años que se disputen a los graduados en Matemáticas y determinadas ingenierías de la UMU y la UPCT antes incluso de que terminen los estudios universitarios, lo que deja poca oportunidad para que los graduados opten por la docencia. «El problema irá a más. No se ha tenido en cuenta esta derivada al ampliar las convocatorias de plazas para alumnos en Formación Profesional, que no han dejado de crecer», advierte Nacho Tornel, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Los dos sindicatos consideran que «la única manera de paliar la falta de docentes no temporales pasa por dignificar la profesión con mejores condiciones laborales y retributivas».

Según las conclusiones del informe presentado esta semana, uno de cada tres docentes ha perdido la motivación por su trabajo. Además, dos de cada cinco tienen síntomas de ansiedad o depresión.

Educación confía en rebajar la tasa hasta el 8% tras las próximas oposiciones

La Consejería de Educación confía en que la escasez de profesores de determinadas áreas de ciencias y tecnología quedará resuelta tras la celebración de las próximas convocatorias de oposiciones, las más abultadas de la historia reciente, con casi 1.600 puestos. La especialidad de Matemáticas, con un marcado déficit de docentes, concentrará 116 plazas. Otras especialidades, como Lengua e Inglés, también ofertarán decenas de puestos.

La Consejería de Educación está convencida que tras la celebración de las oposiciones y la incorporación de los nuevos docentes a sus destinos se reducirá la tasa de temporalidad de empleo público docente en la Región «por debajo del 8%, como marca la Unión Europea». La Comunidad convocará a lo largo de la legislatura actual alrededor de 6.250 plazas para docentes «con el objetivo de garantizar la estabilidad del profesorado y reducir la tasa de interinidad».

Las 1.595 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos que se han convocado este año se suman a las 579 plazas para Secundaria, FP y otros cuerpos, y las 266 plazas de todos los cuerpos del concurso excepcional de méritos, convocadas en 2023; y a las 798 plazas para el ingreso en el cuerpo de Maestros que se ejecutaron el pasado año. Además, la oferta de empleo de 2024 contempla 2.125 plazas para docentes, que se convocarán en 2026 para Primaria y 2027 para Secundaria. A estas plazas se sumará la tasa extra adicional de reposición correspondiente a los años 2025 y 2026, de forma que se prevé que en la próxima convocatoria de oposiciones de 2026 de Primaria se oferten alrededor de 1.500 plazas y en 2027 en Secundaria 1.500 plazas más.

Del total de plazas, 1.516 son para profesores de Educación Secundaria, 51 para profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, 22 para profesores de música y artes escénicas, cuatro para profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y dos para profesores de Artes Plásticas y Diseño. Además del aumento de plazas para alumnos en FP, la reducción horaria de la jornada laboral de los docentes también ha contribuido a la temporalidad de las plantillas.